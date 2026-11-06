ЕК: Гражданите да са готови за 72 часа при криза

Европейската комисия представи насоки, според които гражданите трябва да могат да покриват основните си нужди самостоятелно през първите 72 часа на извънредна ситуация. През този период държавната помощ, включително доставките на стоки от първа необходимост, ще бъде мобилизирана.
Препоръките са представени на 3 ноември от еврокомисаря по равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб. Те са насочени към това хората и общностите да разполагат с практически знания и средства при бедствия, сериозни прекъсвания на услуги и други кризи.„Когато се случи бедствие, първите часове могат да бъдат решаващи. Всеки европеец трябва да знае какво да направи, как да защити семейството си и как да помогне на другите“, заяви Хаджа Лахбиб.
Какво включват препоръките
Насоките обхващат четири основни направления. Първото е свързано с възможността населението да бъде самостоятелно поне 72 часа чрез налични основни запаси и аварийни чанти. Европейската комисия не определя единен списък на съдържанието им, а дава рамка, която държавите могат да използват според собствените си рискове и нужди.
Второто направление е подготовката на децата. Комисията препоръчва теми, свързани с реакцията при извънредни ситуации, да бъдат включвани в ранното и началното образование. Предвижда се и обучение на преподаватели, като заниманията трябва да бъдат съобразени с възрастта и да не създават страх или тревожност.
Третият акцент е достъпността. При планирането на мерки за безопасност трябва да се отчитат потребностите на хората с увреждания и те да бъдат включвани в подготовката на общностите.
Четвъртата област е свързана с информацията за рисковете. Комисията призовава властите да предоставят навременни, достъпни и надеждни съобщения преди, по време и след извънредна ситуация.
Насоките не създават задължение за домакинствата
Препоръките са необвързващи. Те не въвеждат общо правно задължение за всяко домакинство в Европейския съюз да поддържа конкретен запас за 72 часа, а служат като ориентир за националните и местните власти при подготовката на населението.
Инициативата е част от Стратегията на ЕС за съюз на готовността, приета през март 2025 г. В рамките на стратегията Комисията предлага и ежегоден Ден на готовността на ЕС, който да се провежда на 23 октомври. Първото издание е планирано за 2027 г.
По темата е работил и Европейски граждански панел с 150 участници от държавите членки, проведен между март и май 2026 г. Комисията посочва, че новите насоки могат да бъдат преразгледани на по-късен етап с оглед на обратната връзка и натрупания опит.
Източници: aa.com.tr, eubusiness.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историк
Коментиран от #14
05:37 06.11.2026
2 Урсула и Кая
05:38 06.11.2026
3 оня с коня
Коментиран от #11
05:39 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
нещо съм пропуснал явно
Коментиран от #9
05:40 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тия
05:41 06.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе мани
До коментар #5 от "оня с коня":Кви са договорите за членство. Важното е кво баба урсула каже. Новият райх на германците се разраства. Този път Германия купи всичките гладни евро-страни, без да воюва. Ама кел файла? Ще загубят войната с Русия пак. И вече я губят.
Коментиран от #10
05:43 06.11.2026
10 Дядо Ванго
До коментар #9 от "Абе мани":Няма страшно ,спете спокойно деца ,досега всеки съюз в който България е влезнала се е разпаднал !И този няма да е изключение .
Коментиран от #16, #18
05:47 06.11.2026
11 Мусорчик
До коментар #3 от "оня с коня":Но пък за руснака си враг и на него няма да му мигне окото.
Коментиран от #13, #15, #25
05:49 06.11.2026
12 Дон просрочен шут фон Киевский
05:50 06.11.2026
13 Димитър Георгиев
До коментар #11 от "Мусорчик":Да му мислят проатлантическите гниди ,лично аз нищо лошо не съм направил на руснаците .
05:52 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Турчин
До коментар #10 от "Дядо Ванго":Българите и планетата ще разпаднете.
05:55 06.11.2026
17 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #20
05:55 06.11.2026
18 Спи спокойно, дядо
До коментар #10 от "Дядо Ванго":ЕС вече ви знае, че сте по заповед на Москва в ЕС и НАТО да шпионирате.
Коментиран от #19
05:58 06.11.2026
19 Хвала
До коментар #18 от "Спи спокойно, дядо":ЕССР-а и НАТО-то !
06:01 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 РЕАЛИСТ
06:01 06.11.2026
22 Дааа
06:12 06.11.2026
23 късо име
Дано съм лош пророк, защото ако стане така, както ми сочи логиката, тия дето оживеят ще завиждат на ония дето са умрели веднага.
06:22 06.11.2026
24 кмета на врани кон ОМУРТАК
06:26 06.11.2026
25 късо име
До коментар #11 от "Мусорчик":Защо обобщаваш за всички.
Аз не мисля лошото на руснаците, например. Дори ще ги посрещна с хляб и сол.
Да му мислят такива като тебе, защото съм готов да се обзаложа, че когато стане напечено, виза за САЩ няма да ти дадат, а в западна европа ще е трудно обитаемо и няма да ти се ходи.
06:26 06.11.2026