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ЕК: Гражданите да са готови за 72 часа при криза

ЕК: Гражданите да са готови за 72 часа при криза

6 Ноември, 2026 05:32 1 110 25

  • европейска комисия-
  • извънредни ситуации-
  • гражданска защита-
  • 72 часа-
  • хаджа лахбиб

Европейската комисия представи насоки за запаси, аварийни чанти, обучение на деца и по-достъпни мерки за хората с увреждания

ЕК: Гражданите да са готови за 72 часа при криза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия представи насоки, според които гражданите трябва да могат да покриват основните си нужди самостоятелно през първите 72 часа на извънредна ситуация. През този период държавната помощ, включително доставките на стоки от първа необходимост, ще бъде мобилизирана.

Препоръките са представени на 3 ноември от еврокомисаря по равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб. Те са насочени към това хората и общностите да разполагат с практически знания и средства при бедствия, сериозни прекъсвания на услуги и други кризи.

„Когато се случи бедствие, първите часове могат да бъдат решаващи. Всеки европеец трябва да знае какво да направи, как да защити семейството си и как да помогне на другите“, заяви Хаджа Лахбиб.

Какво включват препоръките

Насоките обхващат четири основни направления. Първото е свързано с възможността населението да бъде самостоятелно поне 72 часа чрез налични основни запаси и аварийни чанти. Европейската комисия не определя единен списък на съдържанието им, а дава рамка, която държавите могат да използват според собствените си рискове и нужди.

Второто направление е подготовката на децата. Комисията препоръчва теми, свързани с реакцията при извънредни ситуации, да бъдат включвани в ранното и началното образование. Предвижда се и обучение на преподаватели, като заниманията трябва да бъдат съобразени с възрастта и да не създават страх или тревожност.

Третият акцент е достъпността. При планирането на мерки за безопасност трябва да се отчитат потребностите на хората с увреждания и те да бъдат включвани в подготовката на общностите.

Четвъртата област е свързана с информацията за рисковете. Комисията призовава властите да предоставят навременни, достъпни и надеждни съобщения преди, по време и след извънредна ситуация.

Насоките не създават задължение за домакинствата

Препоръките са необвързващи. Те не въвеждат общо правно задължение за всяко домакинство в Европейския съюз да поддържа конкретен запас за 72 часа, а служат като ориентир за националните и местните власти при подготовката на населението.

Инициативата е част от Стратегията на ЕС за съюз на готовността, приета през март 2025 г. В рамките на стратегията Комисията предлага и ежегоден Ден на готовността на ЕС, който да се провежда на 23 октомври. Първото издание е планирано за 2027 г.

По темата е работил и Европейски граждански панел с 150 участници от държавите членки, проведен между март и май 2026 г. Комисията посочва, че новите насоки могат да бъдат преразгледани на по-късен етап с оглед на обратната връзка и натрупания опит.

Източници: aa.com.tr, eubusiness.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    24 2 Отговор
    Демек ,гответе се за война .

    Коментиран от #14

    05:37 06.11.2026

  • 2 Урсула и Кая

    26 1 Отговор
    Вече са си резервирали място в някой дълбок бункер. Ама Пешо от панелката с жена си и децата си да му мисли.

    05:38 06.11.2026

  • 3 оня с коня

    37 2 Отговор
    на мен русия не ми е враг, но пък ми е враг тоя които ме кара да стрелям срещу риснак

    Коментиран от #11

    05:39 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    27 2 Отговор
    европейския съюз не беше ли икономически съюз? или вече е военен съюз ?

    нещо съм пропуснал явно

    Коментиран от #9

    05:40 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тия

    22 1 Отговор
    добре ще ни нагласят !

    05:41 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе мани

    27 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Кви са договорите за членство. Важното е кво баба урсула каже. Новият райх на германците се разраства. Този път Германия купи всичките гладни евро-страни, без да воюва. Ама кел файла? Ще загубят войната с Русия пак. И вече я губят.

    Коментиран от #10

    05:43 06.11.2026

  • 10 Дядо Ванго

    28 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абе мани":

    Няма страшно ,спете спокойно деца ,досега всеки съюз в който България е влезнала се е разпаднал !И този няма да е изключение .

    Коментиран от #16, #18

    05:47 06.11.2026

  • 11 Мусорчик

    4 17 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Но пък за руснака си враг и на него няма да му мигне окото.

    Коментиран от #13, #15, #25

    05:49 06.11.2026

  • 12 Дон просрочен шут фон Киевский

    23 1 Отговор
    ЕК: Гражданите да са готови за 72 часа при криза, моментално да арестуват и вкарат в затвора всички войнолюбци, техните слуги и медийна им поддръжка.

    05:50 06.11.2026

  • 13 Димитър Георгиев

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мусорчик":

    Да му мислят проатлантическите гниди ,лично аз нищо лошо не съм направил на руснаците .

    05:52 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Турчин

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дядо Ванго":

    Българите и планетата ще разпаднете.

    05:55 06.11.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    7 1 Отговор
    тия пискюли от Брюксел ни готвят за война. Треее копаме и противоатомни укрития. Ние на село са справим с лопатата да му мислят тия как ша копат паветата у софето

    Коментиран от #20

    05:55 06.11.2026

  • 18 Спи спокойно, дядо

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дядо Ванго":

    ЕС вече ви знае, че сте по заповед на Москва в ЕС и НАТО да шпионирате.

    Коментиран от #19

    05:58 06.11.2026

  • 19 Хвала

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Спи спокойно, дядо":

    ЕССР-а и НАТО-то !

    06:01 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Къв тоя европеец Хаджа Лахбиб, дето дава съвети? Да не е объркал континента?

    06:01 06.11.2026

  • 22 Дааа

    2 0 Отговор
    Еврокомисар по равенството готовността и управлението на кризи .

    06:12 06.11.2026

  • 23 късо име

    1 0 Отговор
    Явно са решили да подпалят война тия хиени.
    Дано съм лош пророк, защото ако стане така, както ми сочи логиката, тия дето оживеят ще завиждат на ония дето са умрели веднага.

    06:22 06.11.2026

  • 24 кмета на врани кон ОМУРТАК

    1 0 Отговор
    ДАМУ МИСЛЯТ БОГАТИТЕ делибеии ,като лидера на шиши от ТЪРГОВИЩЕ

    06:26 06.11.2026

  • 25 късо име

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мусорчик":

    Защо обобщаваш за всички.
    Аз не мисля лошото на руснаците, например. Дори ще ги посрещна с хляб и сол.
    Да му мислят такива като тебе, защото съм готов да се обзаложа, че когато стане напечено, виза за САЩ няма да ти дадат, а в западна европа ще е трудно обитаемо и няма да ти се ходи.

    06:26 06.11.2026