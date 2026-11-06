ЕК: Гражданите да са готови за 72 часа при криза

Европейската комисия представи насоки, според които гражданите трябва да могат да покриват основните си нужди самостоятелно през първите 72 часа на извънредна ситуация. През този период държавната помощ, включително доставките на стоки от първа необходимост, ще бъде мобилизирана.

Препоръките са представени на 3 ноември от еврокомисаря по равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб. Те са насочени към това хората и общностите да разполагат с практически знания и средства при бедствия, сериозни прекъсвания на услуги и други кризи.

Какво включват препоръките

„Когато се случи бедствие, първите часове могат да бъдат решаващи. Всеки европеец трябва да знае какво да направи, как да защити семейството си и как да помогне на другите“, заяви Хаджа Лахбиб.

Насоките обхващат четири основни направления. Първото е свързано с възможността населението да бъде самостоятелно поне 72 часа чрез налични основни запаси и аварийни чанти. Европейската комисия не определя единен списък на съдържанието им, а дава рамка, която държавите могат да използват според собствените си рискове и нужди.

Второто направление е подготовката на децата. Комисията препоръчва теми, свързани с реакцията при извънредни ситуации, да бъдат включвани в ранното и началното образование. Предвижда се и обучение на преподаватели, като заниманията трябва да бъдат съобразени с възрастта и да не създават страх или тревожност.

Третият акцент е достъпността. При планирането на мерки за безопасност трябва да се отчитат потребностите на хората с увреждания и те да бъдат включвани в подготовката на общностите.

Четвъртата област е свързана с информацията за рисковете. Комисията призовава властите да предоставят навременни, достъпни и надеждни съобщения преди, по време и след извънредна ситуация.

Насоките не създават задължение за домакинствата

Препоръките са необвързващи. Те не въвеждат общо правно задължение за всяко домакинство в Европейския съюз да поддържа конкретен запас за 72 часа, а служат като ориентир за националните и местните власти при подготовката на населението.

Инициативата е част от Стратегията на ЕС за съюз на готовността, приета през март 2025 г. В рамките на стратегията Комисията предлага и ежегоден Ден на готовността на ЕС, който да се провежда на 23 октомври. Първото издание е планирано за 2027 г.

По темата е работил и Европейски граждански панел с 150 участници от държавите членки, проведен между март и май 2026 г. Комисията посочва, че новите насоки могат да бъдат преразгледани на по-късен етап с оглед на обратната връзка и натрупания опит.

Източници: aa.com.tr, eubusiness.com