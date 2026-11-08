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Проливни дъждове оставиха десетки хиляди без подслон в Газа
  Тема: Бъдещето на Газа

Проливни дъждове оставиха десетки хиляди без подслон в Газа

8 Ноември, 2026 11:18 392 7

  • газа-
  • наводнения-
  • разселени палестинци-
  • хуманитарна криза-
  • гражданска защита

Около 70 000 палатки са били наводнени, а спасителите са получили над 1500 сигнала за помощ. Водата е заляла лагери в град Газа, северната и централната част на ивицата

Проливни дъждове оставиха десетки хиляди без подслон в Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Проливни дъждове наводниха десетки хиляди палатки на разселени палестинци в Газа, оставяйки много семейства без подслон. Местните власти съобщават, че около 70 000 палатки са били наводнени още през първия ден на валежите.

От началото на дъждовете разселени семейства са напуснали лагери в град Газа, северните райони и централната част на ивицата. На места нивото на водата е достигнало 300-400 милиметра, а палатките и малкото имущество на хората са останали под вода.

Над 1500 сигнала за помощ

Говорителят на Гражданската защита Махмуд Басал съобщи пред AFP, че екипите са получили повече от 1500 сигнала през нощта от жители, чиито палатки са били наводнени. По думите му спасителните служби работят без достатъчно техника и възможности.

„Не можем сами да се справим с последиците от тази буря“, каза Басал.

Десетки напукани стени и покриви са се срутили в различни части на ивицата, като при инцидентите има ранени, част от които са в тежко състояние. Общински и спасителни служители посочват, че недостигът на гориво и повредената техника допълнително ограничават действията на екипите.

Стотици хиляди са изложени на риск

По данни на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси около 950 000 разселени хора в Газа живеят в райони, изложени на риск от наводнения. Много от тях са настанени в износени палатки или временни заслони, които осигуряват ограничена защита от дъжд, вятър и студ.

Хуманитарната обстановка се усложнява от разрушената инфраструктура и липсата на достатъчно оборудване за отводняване и спешни ремонти. Службите за гражданска защита призовават международната общност и хуманитарните организации да окажат незабавна помощ на хората, останали без сухо място за живеене.


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европейците са антисемити

    4 0 Отговор
    Довчера подкрепяха избиването им че били от Хамаз днеска за поддлон се загрижили а малко по рано всички бяхме Израел а преди това и Батаклан. Кой помни

    11:21 08.11.2026

  • 2 Израел е

    2 0 Отговор
    най хуманитарната държава на света и спасява хората , както тях през войната . За това нямат санкции .

    11:25 08.11.2026

  • 3 Ивицата Газа

    1 0 Отговор
    Сигурно и парно нямат.

    11:26 08.11.2026

  • 4 Урсула

    4 0 Отговор
    Нещо ....99 пакета- санкции за Биби? Ах, гиди лицемери.

    11:27 08.11.2026

  • 5 А защо

    1 0 Отговор
    Са на палатки някой знае ли

    Коментиран от #7

    11:34 08.11.2026

  • 6 Бро от дружба едно

    0 0 Отговор
    Бро купейките шо не одат да ги гушнат...

    11:37 08.11.2026

  • 7 Бро от дружба едно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "А защо":

    Шо шото там високо строителство
    Няма сеизмична устойчивост. бро

    11:39 08.11.2026