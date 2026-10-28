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Испания обяви 45 засегнати територии заради бедствия

Испания обяви 45 засегнати територии заради бедствия

28 Октомври, 2026 04:28 447 0

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  • гражданска защита

Решението обхваща девет автономни области и 45 бедствени ситуации, включително DANA „Адам“, която причини седем смъртни случая

Испания обяви 45 засегнати територии заради бедствия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанското правителство обяви 45 територии за сериозно засегнати от извънредни ситуации за гражданска защита. Решението на Министерския съвет обхваща девет автономни области и 45 бедствени ситуации, регистрирани между 13 септември и 20 октомври 2026 г. То открива възможност за задействане на различни линии за финансова помощ и възстановяване.

Сред засегнатите области са Андалусия, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла Манча, Каталуния, Валенсианската общност, Екстремадура, Галисия, Балеарските острови и Мурсия. Испанското правителство уточнява, че в списъка са включени пожари, интензивни валежи, бури, наводнения и други инциденти.

DANA „Адам“ е най-тежкият случай

Най-сериозният случай е свързан с DANA „Адам“ - метеорологична система, засегнала средиземноморското крайбрежие и Балеарските острови от 17 октомври. Най-тежко са пострадали районите Ла Сафор във Валенсия и Марина Алта в Аликанте. Първоначалният баланс е седем загинали.

В официалното решение на Министерския съвет е посочено, че „епизодът с най-голяма тежест“ е именно DANA „Адам“. Проливните дъждове са причинили наводнения и излизане на водни течения от коритата им, като са нанесени щети по инфраструктура, транспорт, жилища, икономически обекти и земеделски стопанства.

В списъка са включени и пожари

Решението обхваща и пожарите, регистрирани през втората половина на септември и началото на октомври. Сред тях е огнената стихия край Туехар във Валенсия, която е засегнала 748,90 хектара и е ранила двама горски пожарникари. В списъка са още пожарите край Кирога в провинция Луго и Калвос де Рандин в провинция Оренсе.

Отделно са отчетени интензивните валежи в Каталуния между 1 и 8 октомври. В някои райони са паднали над 200 литра на квадратен метър, а в отделни точки на Байш Ебре, Монсия, Маресме и Вальес Ориентал количествата са надхвърлили 300 литра. В Гранолерс е измерен максимум от 361,3 литра на квадратен метър.

Какво следва за засегнатите

Обявеният статут не представлява национално извънредно положение. Става дума за официално признаване на територии, сериозно засегнати от извънредни ситуации за гражданска защита, което позволява на държавните институции да подготвят помощи и мерки за възстановяване.

Помощите ще могат да бъдат насочени към пострадали хора, жилища и имущество, общински разходи, предприятия и земеделски стопанства. Размерът им ще зависи от доказването и оценката на нанесените щети. Испанското правителство посочва, че решението може да бъде допълнено, след като приключи по-пълната оценка на последиците.

Източници: capitolab.es, eldiario.es


Испания
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