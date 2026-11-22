Украинските власти съобщиха за атаки срещу Запорожие и Полтавска област, докато на фронта са регистрирани 116 бойни сблъсъка за денонощие. При удара по Запорожие са ранени трима души, сред които две деца, а в Кременчукски район руски дрон е поразил територията на частно предприятие.

Атаката срещу Запорожие е извършена вечерта на 21 ноември. По данни на Запорожката областна военна администрация първоначално е съобщено за едно ранено дете в Вознесенския район, а по-късно броят на пострадалите е нараснал до трима. Две от ранените са деца. Взривната вълна е повредила жилищни блокове.

Заради атаката движението по мостовете и по язовирната стена на ДнепроГЕС е било временно напълно спряно. По-късно областната администрация е съобщила, че движението по стената е възстановено. За останалите ограничения по пътната инфраструктура не са посочени допълнителни подробности.

Попадение по предприятие в Полтавска област

В нощта срещу 22 ноември руски безпилотен апарат е поразил територията на частно предприятие в Кременчукски район, съобщи областният управител Виталий Дякивнич.

„В Кременчукски район е регистрирано попадение на вражески безпилотен апарат по територията на частно предприятие“, заяви Дякивнич.

Към момента на съобщението не са били обявени данни за ранени, разрушения или пожари. Областната администрация е посочила, че последиците се уточняват.

116 бойни сблъсъка по фронта

По сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна най-активно е било Покровското направление, където руските сили са извършили 13 атаки. Три от щурмовете са продължавали към момента на публикуване на информацията.

На Константиновското направление украинските сили са отблъснали 10 атаки, като един сблъсък е продължавал. На Гуляйполското направление са отчетени седем атаки, а на Лиманското – пет. Руските сили са атакували още в районите на Охримовка, Николаевка, Новоданиловка и редица населени места в Донецка и Запорожка област.

Генералният щаб съобщава още за два авиационни удара, пет използвани управляеми авиобомби и 45 обстрела на украински позиции и населени места. Данните са представени в оперативната сводка към 22:00 часа на 21 ноември.

Източници: pravda.com.ua