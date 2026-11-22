Почти половината германци искат финансовата, военната и хуманитарната помощ за Украйна да бъде намалена или напълно прекратена. Това показва проучване на YouGov за Welt am Sonntag, проведено между 13 и 16 ноември сред 2329 пълнолетни жители на Германия.

Общо 49 процента от анкетираните подкрепят промяна в досегашния курс. От тях 25 процента настояват помощта да бъде изцяло спряна, а 24 процента са за нейното намаляване. В същото време 30 процента искат подкрепата да остане на сегашното равнище, 9 процента я подкрепят да бъде увеличена, а 11 процента не са посочили позиция.

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Така делът на германците, които искат запазване или увеличаване на помощта, достига 39 процента и остава с 10 процентни пункта под дела на привържениците на съкращаване или пълен край.

Силни различия между партийните привърженици

Най-силна подкрепа за продължаване на помощта има сред избирателите на Зелените. Около половината от тях са за запазване на досегашното равнище, а 32 процента искат увеличаване на подкрепата.

При привържениците на „Алтернатива за Германия“ картината е обратната. Според проучването 62 процента искат помощта за Украйна да бъде прекратена, а други 27 процента подкрепят нейното намаляване.

Анкетата показва и разделение по въпроса за евентуален разговор между германския канцлер Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин. 49 процента смятат, че Мерц трябва да разговаря с Путин възможно най-скоро, дори без предварителни отстъпки от страна на Русия. 23 процента предпочитат среща едва след такива отстъпки, а 9 процента са против разговори.

Бербок ще съветва компании по геополитически въпроси

На този фон бившият германски външен министър Аналена Бербок поема работа като старши съветник във FGS Global. Тя ще предоставя на свободна практика геополитическата си експертиза по отделни проекти и за компании.

„Аналена Бербок ще допринася с геостратегическата си експертиза по отделни проекти или за компании“, заяви говорител на консултантската компания пред Süddeutsche Zeitung.

Новата работа ще бъде съвместявана с преподавателската дейност на Бербок в Колумбийския университет в Ню Йорк, където тя преподава международни и обществени въпроси.

Бербок беше външен министър на Германия, а през септември 2026 г. приключи мандата си като председател на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. Консултантската ѝ роля поставя началото на следващ етап в професионалната ѝ дейност извън германското правителство и международната дипломация.

Източници: de.finance.yahoo.com, sueddeutsche.de, n-tv.de