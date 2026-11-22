Жителите на Барнъм в графство Съфолк гласуваха символично селото да напусне Обединеното кралство заради планове за настаняване на около 930 търсещи убежище в бившата военновъздушна база RAF Barnham. Вотът няма правна сила, но беше организиран като протест срещу решението на правителството да използва военния обект за временен център.

От приблизително 500 души с право на участие 257 гласуваха за независимост, 16 бяха против, а една бюлетина беше невалидна. Референдумът предвиждаше Барнъм да поиска статут, подобен на този на Нормандските острови и остров Ман. Идеята е селото да запази лоялността си към британската корона, но да излезе от юрисдикцията на вътрешното министерство.

Протест срещу избраното място

Председателят на местния съвет Джон Бауър заяви, че инициативата е начин жителите да бъдат чути. Той описа предложения статут като възможност Барнъм „да запази лоялността си към Короната“, без да бъде подчинено на решенията на вътрешното министерство.

RAF Barnham е сред трите обекта на Министерството на отбраната, посочени от правителството като възможни места за настаняване на търсещи убежище. Срещу плана вече има протести край входа на базата.

Местният депутат Питър Принсли заяви, че се противопоставя на проекта, но направи разграничение между критиките към мястото и нападките срещу хората, които търсят убежище. „Те не са нелегални мигранти. Те са хора, пристигнали с малки лодки, които търсят убежище“, каза той, цитиран от „Гардиън“.

Според Принсли районът е отдалечен, няма пешеходен достъп и се намира край опасен главен път. Той посочи още, че мястото е свързано с местообитание на защитени сврачки-каменарки, което може да затрудни получаването на разрешение за строеж.

Втори подобен вот тази година

Правителството защитава използването на бивши военни обекти като част от план за закриване на хотелите, в които са настанени търсещи убежище. Представител на вътрешното министерство заяви, че новите центрове ще бъдат самостоятелни и ще разполагат с денонощна охрана и видеонаблюдение.

Барнъм е второто английско село, което провежда подобен символичен вот през тази година. През септември жителите на Пидингтън в Оксфордшър гласуваха с 285 срещу 26 гласа за отделяне от Обединеното кралство. Причината беше план за настаняване на до 1256 мъже, търсещи убежище, в бивша военна база на около километър от селото.

И в двата случая резултатите не променят официалния статут на населените места. Те обаче показват нарастващото местно недоволство срещу политиката на британското правителство да използва големи бивши военни обекти за настаняване на хора, чиито молби за убежище все още се разглеждат.

Източници: theguardian.com, apnews.com