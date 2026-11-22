Прокуратурата в Париж е започнала разследване срещу полицейски служители за предполагаемо насилие над двама млади мъже, задържани по време на протест на 31 октомври. Информацията е потвърдена пред AFP от прокуратурата.

Двамата са подали жалби на 4 ноември. По техните твърдения са били удряни при задържането и по-късно в полицейско управление. Единият мъж е заявил, че служител го е ударил с главата в стената на полицейския автомобил, а също така е описал действия, които прокуратурата проверява като възможно сексуално посегателство.

Случаят се разследва от Главния инспекторат на националната полиция. Единият от полицаите е проверяван и за сексуално посегателство, извършено при използване на служебното му положение.

Двамата протестиращи също са обвинени в насилие срещу полицейски служител. Те отричат да са го нападали. Според прокуратурата разследванията срещу служителите и срещу двамата мъже продължават, а окончателни заключения за извършени престъпления все още няма.

Маскирани имиграционни в Сиатъл отвели двама пътници

Маскирани служители на американската Имиграционна и митническа служба са задържали двама души на претъпкан мостик към самолет на международното летище „Сиатъл-Такома“. Инцидентът е станал при качването на пътници на полет 1306 на „Аляска еърлайнс“ за Лос Анджелис и е довел до забавяне на излитането.

Според информация на Associated Press операцията е извършена на изход N9. На видеозаписи от мястото се вижда как служители отвеждат най-малко един човек, докато около тях пътници се опитват да преминат към самолета. В ранните публикации броят на задържаните не беше еднакво посочен, но Пристанището на Сиатъл определи случая като инцидент с двама пътници.

„Възмутени сме от сутрешния инцидент, свързан с ICE и двама пътници“, заяви пристанищната администрация. Оттам уточниха, че имиграционните действия на територията на летището се извършват без участието или предварителното знание на пристанището и на местната полиция.

ICE съобщи, че операцията е била насочена към Рикардо Ларонго Мендоса, мексикански гражданин, който според службата е просрочил визата си. Федералната агенция определи действията като целева операция, но не даде публични подробности за втория задържан. „Аляска еърлайнс“ описа случилото се като тревожна сцена за пътниците и служителите си.

Източници: apnews.com, paper.pollar.news