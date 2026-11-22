Володимир Зеленски отново благодари на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за съдействието при хуманитарната операция в окупирания Олешки и съобщи, че Украйна е предала списък с 15 населени места, в които предлага подобна евакуация. Местата се намират в Херсонска и Запорожка област.

„Благодарни сме на първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп за Олешки, за това, че помогна да бъдат разблокирани и евакуирани нашите хора“, заяви Зеленски. По думите му списъкът е обсъден с главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпатий и е предаден на украинския омбудсман и на американската страна.

Кои населени места са включени

В Херсонска област са посочени Раденск, Костогризове, Гола Пристан, Стара Збуривка, Нова Збуривка, Гладковка, Велики Копани, Кардашинка и Велика Кардашинка.

В Запорожка област списъкът включва Маячка, Златопол, Днипрорудне, Камянске, Горна Криница и Василивка. Зеленски уточни, че това е обновен списък и че той ще бъде допълван според информацията за броя и състоянието на хората в окупираните райони.

Как премина операцията в Олешки

Хуманитарната операция в Олешки беше проведена в края на октомври след договорено локално примирие, което действаше от 27 октомври до 1 ноември. В града бяха доставени храна, вода, лекарства и гориво за генератори, а цивилни получиха възможност да напуснат района.

Мелания Тръмп съобщи, че близо 800 души са били евакуирани. Украинските власти не обявиха точния брой по време на самата операция, като омбудсманът Дмитро Лубинец посочи, че това е било част от договореностите с руската страна.

Украинската страна сега предлага същият модел да бъде приложен и в останалите 15 населени места. За да започнат нови операции, ще са необходими отделни договорености за прекратяване на бойните действия, безопасни маршрути и координация между украинските, руските и американските представители.

Източници: censor.net, newsukraine.rbc.ua, apnews.com