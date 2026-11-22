Русия губи между 30 000 и 35 000 войници месечно във войната в Украйна, докато набира между 20 000 и 25 000 нови военнослужещи. Това заяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц в интервю за подкаста „Шоуто на Брайън Килмийд“.

„В момента числата, с които разполагаме, показват, че руснаците набират между 20 000 и 25 000 нови войници месечно. Те губят между 30 000 и 35 000 месечно, мъртви всеки месец“, каза Уолц. Той определи ситуацията като „неустойчива“ за руската армия.

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Според американския дипломат това означава, че руските загуби надвишават възможностите на Москва да попълва силите си с нови военнослужещи. Уолц изчисли, че става дума за около 1000 загинали дневно, и заяви, че мащабът е по-голям от загубите на Съветския съюз по време на войната в Афганистан и се доближава до руските загуби през Втората световна война.

Различия в оценките

Числата, представени от Уолц, са американска оценка, но той не посочи публично методологията или конкретния източник, на който се основават. Това е важно уточнение, тъй като военните оценки често използват различни определения за „загуби“.

Анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания оценява руските бойни загуби през 2026 г. на между 30 000 и 34 000 месечно. Тази оценка включва убити, ранени и безследно изчезнали военнослужещи, а не само загинали. Така числата на Уолц и независимите анализатори са сходни като мащаб, но не измерват непременно едно и също.

Призив за дипломатически край

Уолц заяви, че продължителното изтощение засяга и двете страни. „Това е ужасна война, а президентът остава решен да намери формула за споразумение, което да я прекрати, защото нито една от страните не може да поддържа такава война на изтощение“, каза той.

По думите му конфликтът не може да бъде спечелен по военен път. „Тя трябва да приключи дипломатически“, заяви посланикът.

Изявлението му дойде след срещите на Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин в Шънджън. След разговорите Тръмп каза, че Путин и украинският президент Володимир Зеленски искат да прекратят войната, но са блокирани от взаимната си неприязън и не знаят как да го постигнат.

До момента не е обявено конкретно споразумение за прекратяване на бойните действия. Американската администрация продължава да настоява за дипломатическо решение, докато Русия и Украйна запазват различията си по условията за евентуален край на войната.

Източници: foxnews.com, en.lb.ua