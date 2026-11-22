Италианският премиер Джорджа Мелони е упрекнала украинския президент Володимир Зеленски за включването на италиански граждани в базата данни на сайта „Миротворец“. Това е станало по време на срещата на „коалицията на желаещите“ в Берлин на 19 ноември, съобщи Il Fatto Quotidiano.

„Володимир, това е неприемливо както за Салвини, така и за всички италианци“, е казала Мелони според италианското издание. Разговорът се е провел в момент на нарастващо напрежение в Рим заради включването в списъка на вицепремиера и лидер на „Лига“ Матео Салвини, както и на евродепутати от „Движение 5 звезди“.

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Салвини поиска името му да бъде премахнато

Салвини определи присъствието си в базата като сериозен проблем и поиска от украинските власти обяснения. В интервю за италианската телевизия той заяви, че очаква извинение от Зеленски.

„Ако не последват опровержения, осъждане и дистанциране, ще направим съответните изводи“, каза Салвини.

Той свърза въпроса с италианското решение за продължаване на военната помощ за Украйна. По думите му не става дума само за личен случай, тъй като в списъка са включвани журналисти, спортисти, интелектуалци и политици.

В базата са посочени и представители на „Движение 5 звезди“. Il Fatto Quotidiano съобщи, че първоначално е бил включен евродепутатът Данило Дела Вале, а впоследствие в списъка е попаднала и цялата делегация на движението в Европейския парламент.

Киев се дистанцира от сайта

На 18 ноември италианският външен министър Антонио Таяни поиска разяснения от украинските власти чрез италианския посланик в Киев. Поводът е включването на евродепутати от „Движение 5 звезди“ в списъка на определени като „антиукраински“ лица.

След разговора между Мелони и Зеленски посолството на Украйна в Рим заяви, че „Миротворец“ не е официален източник на информация на украинската държава. Дипломатическото представителство подчерта, че сайтът не е част от системата на държавните органи на Украйна и че публикуваните в него данни не изразяват официалната позиция или решенията на украинските институции.

Според италианското издание към последната му публикация името на Салвини все още е фигурирало в базата, а публично извинение от Зеленски не е било съобщено. Украинската страна не е обявила официално решение за заличаване на италианските граждани от списъка.

Източници: ilfattoquotidiano.it, ansa.it