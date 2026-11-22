Руският президент Владимир Путин не е приятел на Съединените щати, когато става въпрос за Украйна. Това заяви директорът на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън в интервю за Ей Би Си нюз.

„Той не е приятел на Америка по отношение на Украйна. Изобщо не е“, каза Клейтън. В същото време той защити употребата на думата „приятел“ от президента Доналд Тръмп за руския лидер, като обясни, че тя може да бъде разбрана в контекста на разговорите между ръководителите на трите най-големи ядрени сили – САЩ, Русия и Китай.

Клейтън защити думите на Тръмп

Коментарът му дойде дни след като Тръмп говори в по-топъл тон за Путин след срещата на върха в Китай. Американският президент защити позицията си с аргумента, че „е по-добре да имаш за приятел, а не за враг човек с 4000 ядрени оръжия“.

На следващия ден Тръмп отказа да каже дали Путин е приятел на САЩ като цяло. „Не мога да говоря от името на Америка“, заяви той.

Клейтън също направи разграничение между личните отношения и позицията на Москва по войната. По думите му Путин не може да бъде определен като приятел на Америка по въпроса за Украйна, въпреки че подобна формулировка може да има дипломатически смисъл при разговори за предотвратяване на ядрена конфронтация.

Войната и позицията на Москва

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. В момента Москва контролира около една пета от украинската територия. Путин не е дал знак, че е готов да се откаже от искането Украйна да предаде целия Донбас в замяна на мирно споразумение.

Коментарите на Тръмп предизвикаха критики сред европейските съюзници на Киев. Полският премиер Доналд Туск заяви, че „Путин не е наш приятел и никога няма да бъде“.

Предупреждение за нови технологични сривове

В отделно интервю за Си Ен Ен Клейтън предупреди американците да очакват нови прекъсвания на услуги, докато държавни институции и частни компании подменят остарелите си системи.

„Като част от този процес на модернизация ще има грешки, пропуски и прекъсвания на услугите. Това ще се случва“, каза той.

Според Клейтън обновяването е необходимо за повишаване на производителността и за укрепване на киберсигурността. Той заяви, че последните технически проблеми не са резултат от координирани или подкрепяни от държава атаки, а са свързани с технологично обновяване. Клейтън отказа да коментира конкретни съобщения за кибератаки срещу ФБР и американското министерство на земеделието.

Източници: bta.bg, apnews.com, abcnews.com