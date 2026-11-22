Три руски крилати ракети Х-101 са навлезли в полското въздушно пространство и са паднали на територията на страната на 20 ноември. Това съобщи полската прокуратура, след като първоначалните оценки на властите сочеха, че единият от обектите вероятно е бил реактивен дрон.

Отломки са открити в Нови Липовец, Рудник над Санем и Молодич. Според предварителния анализ на фрагментите ракетите са произведени през четвъртото тримесечие на 2026 г. в завод в Дубна, Московска област. Разследването продължава, а всички иззети части ще бъдат изследвани допълнително от експерти.

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Първоначалната версия беше за два снаряда и дрон

В петък полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че трите обекта вероятно са два ракети и реактивен дрон. Тогава той потвърди, че в района на Нови Липовец е паднала ракета Х-101, докато произходът и видът на останалите два обекта все още се изясняваха.

Последните данни на прокуратурата променят тази оценка. Според съобщението от неделя и в трите района са намерени останки от ракети Х-101. Огледът в Нови Липовец е приключил, както и основните действия в Рудник над Санем. В Молодич работата е прекъсната заради настъпването на тъмнината и трябва да бъде възобновена сутринта на 23 ноември. Мястото остава изолирано и охранявано от службите.

Няма жертви и щети по критична инфраструктура

Полските власти съобщиха, че при падането на обектите няма пострадали хора. Не са регистрирани и поражения по критична инфраструктура. Инцидентът е станал по време на руска въздушна атака срещу Украйна, като трите обекта са навлезли в полското въздушно пространство от посока на украинската граница.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в събота: „НАТО ще защитава всеки сантиметър от полската територия“. В понеделник в Брюксел ще заседава Северноатлантическият съвет, който ще обсъди нарушаването на полското въздушно пространство.

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати по тревога след навлизането на обектите. Случаят засилва напрежението по източния фланг на НАТО, където по време на войната в Украйна нееднократно са регистрирани навлизания на дронове във въздушното пространство на съседни държави.

Източници: malaysia.news.yahoo.com, investing.com, news.bg