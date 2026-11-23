Грета Тунберг и още петима пропалестински активисти бяха глобени от датски съд за незаконно навлизане в Копенхагенския университет. Шестимата са били арестувани през септември 2024 г. по време на протест в датската столица срещу войната в ивицата Газа.

Съдебното решение предвижда глоби, изчислени на базата на дневни ставки. Размерът им варира от 1200 до 7250 датски крони, или приблизително от 159 до 958 евро.

„Шестимата подсъдими бяха признати за виновни в незаконно навлизане и осъдени да платят глоби, изчислени на базата на дневни ставки“, се посочва в съдебното решение.

Грета Тунберг е глобена с 1800 датски крони, равняващи се на около 240 евро. При нея съдът е разгледал и обвинение, свързано с акция в централата на корабната компания „Мерск“. Останалите петима активисти не са били съдени по това обвинение.

Протестът срещу „Мерск“

По време на акцията Тунберг е призовавала транспортния гигант да спре превоза на военно оборудване за Израел. Тя е критикувала и въздействието на дейността на компанията върху околната среда.

Случаят е част от поредица прояви на гражданско неподчинение, заради които шведската активистка е била глобявана и в родината си. В Швеция санкциите са били свързани с протести по климатични въпроси.