Лек автомобил се е озовал в градинка на новопостроен жилищен блок във Варна, след като водачът не е успял да вземе завой на булевард „Княз Борис Първи“. Инцидентът е станал около 3:00 часа след полунощ по пътя между Варна и Златни пясъци.

След катастрофата шофьорът е напуснал местопроизшествието. По-късно той е бил задържан от полицията, съобщи БНТ. При инцидента няма пострадали хора.

Втори подобен инцидент за два месеца

Катастрофата е вторият подобен случай на същото място в рамките на два месеца. Живеещи в района заявяват, че произшествията там се случват често и са притеснени за безопасността си.

Автомобилът е останал в зелената площ пред жилищната сграда. От публикуваната информация не става ясно дали срещу водача са повдигнати обвинения или какви са причините да загуби контрол над колата.