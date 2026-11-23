Финландското външно министерство е извикало руския посланик за обяснения заради предполагаемо нарушение на въздушното пространство на страната от руски хеликоптер. Инцидентът е станал в събота следобед край Ловииса, на южното крайбрежие на Финландия.

В съобщение финландското ведомство свърза случая с по-широка оценка на действията на Москва в Европа и с руската война срещу Украйна.

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„Категорично осъждаме агресивната и незаконна война на Русия и нейната ескалация с удари срещу цивилни цели в Украйна“, заяви финландското външно министерство.

Хелзинки допълни, че е солидарен с Дания, Полша и останалите европейски партньори. Министерството определи действията на Русия в Европа като „опасни и безотговорни“ и заяви, че Украйна има право да се защитава от руската агресия.

Инцидентът край Ловииса

Финландските власти не са представили публично допълнителни подробности за предполагаемото навлизане на хеликоптера, включително колко време е продължило то и на какво разстояние е навлязъл летателният апарат. Не е съобщено и за официален руски отговор на извикването на посланика.

Руският дипломат е бил поканен във външното министерство заради инцидента с въздушното пространство, докато финландската страна е използвала срещата и за да изрази позицията си по руските удари срещу цивилни обекти в Украйна. На този етап Хелзинки не е обявил нови санкции или други конкретни мерки по случая.

Източници: euronews.com