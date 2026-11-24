Няколко руски военни самолета са навлезли за кратко в зоната за разпознаване на противовъздушната отбрана на Южна Корея над Източно море и са се приближили до остров Улъндо. Южнокорейските военновъздушни сили са изпратили изтребители, след което руските самолети са напуснали зоната, без да нарушат териториалното въздушно пространство на страната, съобщи Обединеният комитет на началник-щабовете.

„Самолетите напуснаха зоната, докато нашите военни предприемаха мерки, и не е имало нарушение на териториалното въздушно пространство“, заяви южнокорейското военно ръководство.

Кратка тревога на остров Улъндо

В 7:52 часа местно време Министерството на вътрешните работи и безопасността изпрати извънредно съобщение до жителите на острова. Те бяха призовани да се укрият в подземни помещения или в сгради. Областната управа на Северен Кьонсандо отмени предупреждението около пет минути по-късно.

Първоначално съобщението определи самолета като руски, а в текста за отмяна на тревогата той беше описан погрешно като предполагаем севернокорейски самолет. Това доведе до объркване относно националността на летателните апарати и дали е било нарушено южнокорейското въздушно пространство.

Няма нарушение на въздушното пространство

Зоната за разпознаване на противовъздушната отбрана е район, в който чуждите самолети трябва да бъдат идентифицирани, но тя не е част от суверенното въздушно пространство на държавата. Влизането в нея само по себе си не означава нарушение на въздушното пространство, каквото южнокорейските военни не са установили в този случай.

Случаят се развива дни след друг полет на руски военни самолети през зоната за разпознаване на Южна Корея. И тогава Сеул изпрати изтребители за наблюдение и подготовка при евентуални непредвидени обстоятелства.

Източници: m-en.yna.co.kr, apnews.com, en.asiatoday.co.kr