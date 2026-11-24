Русия подготвя нови удари срещу Украйна, предупреди президентът Володимир Зеленски, позовавайки се на данни от украинското разузнаване. Той призова населението да спазва предупрежденията за ракетна опасност и поиска от САЩ и останалите партньори допълнителни противоракети за системите Patriot.

„Разполагаме с разузнавателни данни, че руснаците подготвят нови удари. Моля, обръщайте внимание на предупрежденията за ракетна опасност и се пазете“, каза Зеленски в обръщение към украинците. По думите му защитата на градовете и критичната инфраструктура зависи и от решенията на държавите, които доставят противоракетни системи.

Фокусът е върху ракетите и реактивните дронове

На 23 ноември Зеленски проведе заседание на Щаба на върховния главнокомандващ, посветено на защитата срещу руските реактивни дронове през 2026 и 2027 г. Според президента украинското разузнаване е предоставило информация за производствените обеми в Русия, начините за набавяне на компоненти и плановете за използване на дронове тип „Шахед“.

Зеленски заяви, че противодействието изисква по-строги санкции, реален контрол върху износа на компоненти и повече средства за сваляне на дроновете. Той посочи, че Украйна се нуждае от допълнителни изтребители F-16, а доставки на самолети „Грипен“ се очакват през януари 2027 г. Президентът съобщи и че украински производители вече са разработили повече прехващачи срещу реактивни дронове, като се подготвят договори за производството им.

Киев очаква решения от Вашингтон

Украинският президент подчерта, че САЩ и другите държави, от които зависят доставките на противоракети, трябва да реагират на разузнавателните предупреждения. „Всяка ракета за нашите системи Patriot е удар срещу Русия – удар срещу презрението ѝ към дипломацията и човешкия живот“, заяви той.

Зеленски допълни, че Украйна очаква необходимите решения от Вашингтон за доставката на ракети за Patriot. Конкретни срокове за евентуалните нови руски удари не бяха посочени. Информацията за подготовката им остава твърдение на украинското ръководство, основано на данни от разузнаването.

Източници: aa.com.tr, pravda.com.ua, newsukraine.rbc.ua