Шведската активистка Грета Тунберг и още петима активисти бяха осъдени на глоби от Копенхагенския градски съд за незаконно проникване при две пропалестински протестни акции в Дания. Тунберг трябва да плати 1800 датски крони, или около 240 евро, съобщи AFP.

Делото е свързано с акция в Копенхагенския университет на 4 септември 2024 г. и с протест в обект на корабната компания Мерск от 13 май 2025 г. Всички шестима обвиняеми са отхвърлили обвиненията и са поискали да бъдат оправдани.

Протестът в университета

При първата акция активистите са влезли в сградата на университета, в която се намират администрацията и кабинетите на ректора. Те са настоявали висшето училище да прекрати сътрудничеството си с израелски университети.

Според съдебното решение протестиращите са затворили вратата на помещение, в което са се изолирали, и са напуснали след намесата на полицията. Съдът е приел, че полицейската операция е била необходима, а поставените от активистите цели са можели да бъдат преследвани чрез законни средства.

Решението отхвърля и аргумента, че широката аудитория на Грета Тунберг в социалните мрежи ѝ дава свобода на действие, сравнима с тази на журналистите. Според съда популярността в интернет не променя правилата за достъп до чужда сграда.

Акцията при Мерск

Тунберг е осъдена и за участието си в протест пред обект на Мерск през май 2025 г. Активистите са настоявали компанията да спре да превозва военно оборудване до Израел. AFP съобщава, че за Тунберг съдът е обединил нарушенията при двете акции в една глоба от 1800 крони.

Съдебното решение предвижда и други глоби за петимата активисти. В документа са посочени санкции от 1200 до 7250 датски крони в зависимост от участието на всеки от тях в отделните нарушения.

„Това е легитимен дебат и понякога са нужни видими действия, за да се привлече внимание към въпроси от обществен интерес“, заяви адвокатът Тайге Трир, цитиран от AFP.

Трир допълни, че клиентите му са признали присъствието си на протестите, но защитата поддържа, че действията са били защитени от свободата на изразяване. Адвокатът каза, че се обсъжда обжалване. Поради размера на глобите обаче жалба до по-горна инстанция не е автоматично гарантирана и може да е необходимо разрешение от датския съвет за допускане на жалби.

В част от датските публикации първоначално беше посочена глоба от 2400 крони за Тунберг. Съдебното решение и информацията на AFP посочват 1800 крони.

Източници: freemalaysiatoday.com, cphpost.dk, doi.dk