Близо 800 мигранти са достигнали Канарските острови с лодки за едно денонощие, съобщава агенция ЕФЕ. Испанската спасителна служба е помогнала на 733 души от шест плавателни съда – четири, пристигнали на остров Ел Йеро, и два, насочени към Тенерифе. Данните са междинни и са събрани от службите за спешна помощ и морско спасяване.

Сред пристигналите са най-малко 49 жени и 29 непълнолетни. Те са заявили, че са граждани основно на Сенегал, Гамбия и Гвинея-Конакри. Част от лодките са потеглили от Сен Луи, Дакар и Танжи, а пътуването е продължило между пет и осем дни.

Натискът върху Ел Йеро расте

Ел Йеро остава основната точка на пристигане. В неделя на острова са били приети още 294 мигранти с пет лодки. Така броят на достигналите острова през ноември се е увеличил до почти 11 000 души – приблизително колкото е цялото му население, посочва испанската обществена телевизия RTVE.

Правителството на Канарските острови говори за около 13 000 пристигнали мигранти в целия архипелаг през месеца. Разликата между данните се дължи на различните моменти на отчитане и на това дали се броят само хората, достигнали Ел Йеро, или всички пристигнали на Канарските острови.

Част от мигрантите са били преместени към други острови. Около 800 души са транспортирани от Ел Йеро до Тенерифе, за да се освободи място в приемните центрове и временните структури на острова.

Испания отпуска още средства

Испанското правителство е одобрило допълнителни 5 милиона евро за справяне с последиците от миграционния натиск. Преди това за кризата вече са били отделени 15 милиона евро.

Президентът на Канарските острови Фернандо Клавихо настоява централната власт да ускори разпределението на непълнолетните мигранти между автономните области. Той предупреди, че без допълнителни решения островите ще останат сами да поемат натоварването, и поиска по-силно европейско присъствие по африканските брегове.

Според RTVE през ноември маршрутът през Атлантическия океан отново се е активизирал след кратко затишие. Повечето лодки тръгват от западния бряг на Африка, а Ел Йеро е сред най-близките точки от маршрута до Канарския архипелаг.

Източници: efe.com, rtve.es, cadenaser.com