Съединените щати наложиха нов пакет икономически санкции срещу повече от две дузини ирански обменни бюра, подставени компании и ключови лица, свързани с мрежа за заобикаляне на санкциите. Мерките са насочени срещу финансовата инфраструктура, чрез която Иран получава достъп до чужда валута и поддържа международната си търговия.

Санкционираните структури се намират в Иран, Обединените арабски емирства, Турция и Хонконг. Според американското Министерство на финансите те са улеснявали хиляди трансгранични плащания за милиарди долари от името на ирански клиенти. Част от компаниите са били използвани при сделки, свързани с петрол, петрохимическа продукция, метали, корабоплаване и внос на стоки.

„Иранската икономика е под вода, а лидерите му са в паника“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. По думите му американското ведомство ще продължи да разбива тези мрежи, които определя като последната финансова връзка на иранския режим с външния свят.

Какво засягат ограниченията

Сред посочените от американските власти дружества са обменни бюра и свързани компании, базирани в Дубай, както и фирми от Турция и Хонконг. Министерството на финансите посочва, че някои от тях са обработвали плащания, свързани с Bank Sarmayeh, Bank Sepah, Shahr Bank и National Iranian Tanker Company.

Отделно е санкциониран Iran Center for Exchange of Currency and Gold, който според Вашингтон посредничи при съпоставянето на приходите от износ с нуждите на ирански вносители. Американските власти твърдят, че чрез тази система се насочват средства от международната търговия към Иран, включително чрез операции в руски рубли и китайски юани.

В резултат на мерките имуществото на санкционираните лица и компании в САЩ или под контрола на американски лица се блокира. Американски граждани и компании по правило нямат право да извършват сделки с тях без разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи. Забраните могат да засегнат и дружества, притежавани пряко или косвено поне на 50% от блокирани лица.

Част от по-широка кампания

Новите санкции са част от Operation Economic Outcast – кампания, обявена от Вашингтон на 24 август 2026 г. Тя включва действия срещу финансовия, петролния, авиационния, корабоплавателния и технологичния сектор на Иран, както и срещу компании в трети държави, които според САЩ подпомагат заобикалянето на ограниченията.

Ройтерс съобщи, че паралелен анализ на американската мрежа за борба с финансовите престъпления FinCEN е идентифицирал близо 15 милиарда долара потенциално свързана с иранската сенчеста банкова система финансова активност между януари 2025 г. и август 2026 г.

Асошиейтед прес определи последния ход като поредно засилване на натиска върху иранската икономика. Според агенцията санкциите засягат почти 30 обменни бюра и ръководители, а активите им в американска юрисдикция се замразяват.

Източници: investing.com, apnews.com