Иранските власти изпълниха присъдата от 74 удара с камшик срещу певицата Парасту Ахмади и четирима мъже от екипа ѝ заради онлайн концерт, излъчен без задължителния хиджаб. Наказанието е приведено в изпълнение в службата за изпълнение на присъдите към прокуратурата в Кум.

Адвокатът Мостафа Нили съобщи, че заедно с Ахмади са наказани музикантите Сохейл Фагих-Насири, Амин Тахери и Амир-Али Пирния, както и организаторът на концерта Мохсен Лашкари.

„Екипът на прокуратурата в Кум изпълни присъдата в ранните часове на понеделник“,

е заявил Нили пред иранската медия „Етемад“, цитирана от „Ройтерс“ и „Евронюз“.

Петимата са получили по 74 удара с камшик. Освен това за срок от две години им е забранено да извършват артистична и музикална дейност, както и да напускат Иран. Изпълнението на наказанието идва след потвърждаване на присъдата от Апелативния съд в провинция Кум.

Концертът, довел до делото

Случаят започва през декември 2024 г., когато Ахмади публикува в YouTube запис от концерт без публика. Тя пее с разпусната коса и без задължителната за жените в Иран забрадка хиджаб, а около нея свирят мъже музиканти.

Иранският съд е приел, че изпълнението представлява „накърняване на обществения морал“ чрез създаване и разпространение на неприлично и неморално съдържание онлайн. След разпространяването на видеото Ахмади е била задържана за кратко, а срещу участниците в продукцията е започнало съдебно производство.

Първоначалната присъда е била издадена срещу певицата и още осем души, свързани с концерта. Последните съобщения за изпълнението на наказанието обаче се отнасят до петима души – Ахмади и четиримата мъже от екипа ѝ.

Присъдата предизвика международна реакция

През юни 2026 г. информацията за присъдата предизвика критики от правозащитни организации. „Амнести интернешънъл“ призова иранските власти да отменят наказанията и да не изпълняват бичуването, определяйки го като форма на изтезание.

Парасту Ахмади стана известна и с изпълненията си по време на протестното движение „Жена, живот, свобода“, започнало през 2022 г. Тя е изпяла и патриотичната песен „От кръвта на младежите на родината“, която получи широко разпространение онлайн.

Източници: streetinsider.com, euronews.com, apnews.com