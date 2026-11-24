На 24 ноември 1944 г. в „Държавен вестник“ е обнародвано изменение и допълнение на Наредбата-закон за съдене от Народен съд. То разширява обхвата на първоначалния акт от 6 октомври и определя по-подробно организацията на извънредните съдебни състави, които трябва да разглеждат престъпления, извършени между 1 януари 1941 г. и 9 септември 1944 г.

С изменението са обхванати регенти, министри, народни представители, дворцови съветници, висши военни и духовни лица, както и други обвинени за действия, свързани с политиката на България през Втората световна война и с репресии срещу населението. Законът предвижда централните състави да заседават в София, а областните – в съответните областни центрове.

Двата централни процеса в София

Работата на Народния съд започва на 20 декември 1944 г. с два централни процеса. Първият състав разглежда делото срещу регентите, министрите от петте кабинета, министър-председателите и дворцовите съветници. В него са включени 51 подсъдими.

Снимка: БГНЕС

Вторият състав разглежда делото срещу народните представители от 25-ото Обикновено народно събрание, избрано през 1940 г. По данните, цитирани от БТА, подсъдимите във втория процес са 129. В историческите публикации се срещат различия в броя на посочените депутати, свързани с начина на отчитане на отделни производства.

Снимка: БГНЕС

Наредбата дава на съда извънредни правомощия и съкращава сроковете за разглеждане на делата. Текстът постановява, че присъдата е „неподлежаща на обжалване и одобрение“, а изпълнението ѝ трябва да започне неотложно. Делата могат да се гледат и задочно, а подсъдимите имат право на най-много двама защитници.

135 процеса и 11 122 подсъдими

В цялата страна са образувани 135 процеса с 11 122 подсъдими. Произнесени са 2730 смъртни присъди, 1305 присъди за доживотен затвор и 4312 присъди за лишаване от свобода от 20 до една година. Условните присъди са 808, оправданите са 1516, а 451 дела са прекратени.

Снимка: БГНЕС

Процесите приключват през април 1945 г. На 1 февруари същата година са обявени присъдите по двата централни процеса в София. Сред осъдените на смърт са регенти, министри, народни представители, военни и дворцови съветници. Смъртните присъди са изпълнени през нощта срещу 2 февруари 1945 г.

Снимка: БГНЕС

Отмяна на наредбата и съдебен преглед

Наредбата-закон е отменена през 1992 г. Четири години по-късно Върховният съд отменя присъдата на Първи състав с решение №172 от 26 август 1996 г. и присъдата на Втори състав с решение №243 от 12 април 1996 г.

В мотивите си по делото за Втори състав съдът посочва, че за 124 от 126 осъдени лица е установена „явна необоснованост на съдебния акт“, както и че приетите от Народния съд факти не се подкрепят от доказателствата. С решенията производствата са прекратени, тъй като осъдените вече са починали.

Източници: bta.bg, svobodnaevropa.bg, archives.bnr.bg