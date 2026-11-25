Малко кълбо от четири до шест клетки поставя началото на един от най-острите научни и етични спорове в Съединените щати. На 25 ноември 2001 г. компанията Advanced Cell Technology от Уорчестър, Масачузетс, обявява, че е създала клонирани човешки ембриони.

Заявката не е за създаване на клонирано дете. Целта е т.нар. терапевтично клониране — получаване на стволови клетки с генетичен материал, съвпадащ с този на пациент. На теория такива клетки могат да се превърнат в различни типове клетки и тъкани и да се използват в бъдещи изследвания на заболявания като диабет, болест на Паркинсон и други увреждания.

Как е проведен експериментът

Изследователите използват соматичен клетъчен ядрен трансфер. При този метод ядрото на човешка яйцеклетка се отстранява и на негово място се поставя ядро от клетка на възрастен човек. Така полученият ембрион носи генетичния материал на донора на клетката, а не комбинация от гените на яйцеклетка и сперматозоид.

В експеримента са използвани яйцеклетки от седем жени. Ядрата на 19 яйцеклетки са заменени с генетичен материал от кожни или кумулусни клетки — клетки, които се намират около яйцеклетката. Нито една от 11-те яйцеклетки с ядро от кожна клетка не започва да се дели. При седем от осемте яйцеклетки с ядра от кумулусни клетки обаче започва ранно развитие.

Два от ембрионите достигат до четири клетки, а един — до шест клетки. След това деленето спира. Това означава, че компанията не успява да получи бластоцист — по-напреднал етап на ембрионално развитие, от който могат да бъдат извлечени ембрионални стволови клетки.

Обещание за медицина, но без получени стволови клетки

Advanced Cell Technology представя резултатите като доказателство, че клонирането може да бъде използвано за медицински цели, без да се цели възпроизвеждане на човек. Компанията съобщава и за отделен ембрион, получен чрез партеногенеза — процес, при който яйцеклетката започва да се дели без оплождане.

На практика експериментът не води до получаването на медицински използваеми стволови клетки. Ембрионите спират развитието си твърде рано, а научната стойност на резултата е оценена предпазливо. „Това е по-скоро политически и етичен крайъгълен камък, отколкото научен пробив“, казва пред Ройтерс Хари Грифин, учен от екипа, създал овцата Доли.

Новината предизвиква дебат за границата между научното изследване и създаването на човешки живот. Противниците на метода посочват, че извличането на ембрионални стволови клетки би означавало унищожаване на създадения за тази цел ембрион. Поддръжниците му настояват, че терапевтичното клониране е различно от репродуктивното клониране и може да доведе до генетично съвпадащи тъкани за пациенти.

Постижението от 2001 г. остава ограничено до ранно клетъчно делене. То не създава клониран човек и не осигурява стволови клетки за лечение, но поставя терапевтичното клониране в центъра на научния и обществения разговор.

Източници: washingtonpost.com, abcnews.com, rferl.org