Украйна ще се нуждае от 115 млрд. евро външна финансова подкрепа през 2027 г., а около 90 млрд. евро от необходимата сума вече са осигурени като ангажименти от Европейския съюз. Това заяви президентът Володимир Зеленски пред участниците в Конгреса на регионалните и местните власти.

По думите му Киев води преговори за намирането на останалите 25 млрд. евро. Сумата от 115 млрд. евро е приблизително равна на 125 млрд. долара.

ЕС е осигурил основната част от средствата

Европейският съюз е основният финансов поддръжник на Украйна. Според изложеното от Зеленски около 45 млрд. евро за 2027 г. са част от финансиране от общо 90 млрд. евро, одобрено през декември предходната година за тази и следващата година.

Още 45 млрд. евро се очаква да бъдат осигурени чрез нов механизъм, представен от Европейската комисия. Средствата са предназначени да подпомогнат украинската икономика и военните усилия на страната.

Остават 25 млрд. евро

„Европейската комисия вече представи начин за осигуряване на това финансиране и в момента работим, за да гарантираме, че Европейският съюз ще го подкрепи“, заяви Володимир Зеленски.

Украйна продължава да разчита на военна и финансова помощ от западните си съюзници, докато войната с Русия навлиза в петата си година. Растящите разходи за отбраната увеличават натиска върху държавните финанси и налагат осигуряването на допълнителни външни ресурси.

„Трябва да намерим още 25 милиарда евро. Уверен съм, че ще се справим с тази задача“, подчерта украинският президент.

Следващата стъпка е да бъде постигната необходимата подкрепа от държавите членки на ЕС за механизма, предложен от Европейската комисия, както и да бъдат осигурени останалите средства за покриване на финансовите нужди на Украйна през 2027 г.

Източници: bta.bg, new.streetinsider.com