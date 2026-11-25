Европейската комисия препоръча България да бъде глобена заради неизпълнение на мерките по процедурата за прекомерен дефицит. Санкцията все още не е наложена – окончателното решение трябва да бъде взето от Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси на 11 декември.

Предложената глоба може да достигне 0,02% от брутния вътрешен продукт на страната. По медийни оценки това би означавало около 25-26 млн. евро. При новите правила препоръката на Комисията се приема по процедурата за обратно квалифицирано мнозинство, което означава, че за отхвърлянето ѝ ще е необходимо мнозинство от държавите членки да гласува против.

Как се стигна до санкцията

Съветът на ЕС откри процедура за прекомерен дефицит срещу България на 10 юли 2026 г. Тогава прогнозата за бюджетния дефицит през годината беше 4,1% от БВП – над европейския праг от 3%. На страната беше препоръчано да ограничи ръста на нетните разходи до 4,2% през 2026 г., като целта беше прекомерният дефицит да бъде коригиран до 2029 г.

Според оценката на Брюксел България не е предприела достатъчно ефективни действия. В медийни публикации се посочва, че ръстът на нетните разходи през 2026 г. е между 10,1% и 10,7% според използваните изчисления, което е значително над препоръчания таван. Комисията предупреди и за възможни последващи действия, включително ограничаване на европейски плащания, ако процедурата продължи да не се изпълнява.

Есенната икономическа прогноза на Европейската комисия предвижда дефицитът на България да достигне 5% от БВП през 2026 г. Очакванията са той да намалее до 4% през 2027 г., но отново да се разшири до 4,8% през 2028 г. Комисията свързва натиска върху бюджета с по-високите разходи за пенсии, заплати в публичния сектор, общински инвестиции, субсидии и текущо потребление.

Позицията на Министерството на финансите

Министерството на финансите определи оценката на Комисията като резултат от натрупани системни проблеми и продължителна политическа нестабилност, за които според ведомството споделена отговорност носят всички политически сили. Оттам посочиха, че устойчиво парламентарно мнозинство е било сформирано едва през май, а редовният бюджет за 2026 г. е приет на 24 юли.

„Този крайно ограничен срок обективно не позволи необходимата фискална корекция да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 година“, заявиха от Министерството на финансите.

Ведомството настоява, че проектобюджетът за 2027 г. съдържа консолидационни мерки, които ще компенсират отклонението през тази година и ще позволят коригиране на прекомерния дефицит, без да бъде ограничен достъпът на България до европейско финансиране. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че страната координира действията си с Европейската комисия и защитава националния интерес.

Реакциите на опозицията

От ГЕРБ-СДС определиха препоръката като сериозен сигнал за загуба на доверие към правителството. Теменужка Петкова заяви, че кабинетът е бил предупреждаван за последиците от процедурата, но не е предприел необходимите действия.

„Демократична България“ също заяви, че е предупреждавала за подобен развой. Съпредседателят на партията Ивайло Мирчев каза, че проблемът не е само в размера на евентуалната глоба, а в това, че страна от еврозоната не изпълнява поетите фискални ангажименти.

Депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев определи случая като част от процедура, която още не е приключила. По думите му рязкото ограничаване на разходите може да охлади икономиката и да доведе до рецесия, а правителството трябва да преразгледа бюджета за 2027 г.

Какво следва

На 11 декември финансовите министри на ЕС ще решат дали да потвърдят следващия етап от процедурата и да наложат санкцията. До тогава глобата остава препоръчана, а не окончателно приета. България ще бъде подложена и на задълбочен преглед за макроикономически дисбаланси през първата половина на 2027 г.

Паралелно с това страната трябва да изпълни разходната траектория, договорена със Съвета на ЕС, и да сведе дефицита трайно под 3% от БВП в рамките на срока, определен за края на 2029 г.

Източници: bntnews.bg, nova.bg