Mayo Clinic ще изплати 906 088,88 долара за неплатено работно време на служители, които отговарят на обаждания от пациенти и записват часове. Споразумението с главния прокурор на Минесота Кийт Елисън предвижда и пет платени минути в началото на всеки работен ден за стартиране на компютрите.

Случаят засяга служители на длъжностите Patient Appointment Services Specialist и Lead Patient Appointment Services Specialist. Те са заявили, че са започвали работа преди официалното начало на смените си, за да включат компютрите и да се подготвят за разговори с пациенти. Част от неплатеното време е било и след края на работния ден, когато са довършвали започнати разговори.

Споразумението обхваща 1021 служители

Според Minnesota Star Tribune плащанията ще бъдат разпределени между 1021 настоящи и бивши служители на Mayo Clinic. Обхванатият период е от 1 юли 2024 г. до 19 май 2026 г. Сумата е изчислена така, че да компенсира средно 5,41 минути на смяна, посочва изданието.

Разследването е започнало след сигнали от работници през 2025 г. Те са поставили под въпрос и практика за закръгляне на отработеното време, която според оплакванията е намалявала платените минути. В рамките на споразумението Mayo Clinic се отказва от това закръгляне за засегнатите длъжности.

Mayo Clinic не признава нарушение

„Всички работодатели трябва да знаят, че ако служителите им са на работното място или изпълняват трудови задължения, те са на часовника и трябва да им бъде платено“, заяви Кийт Елисън.

Mayo Clinic заявява, че не приема позицията на главния прокурор, но е предпочела да постигне споразумение, при което средствата да отидат при служителите, вместо да бъдат изразходвани за съдебна защита. Клиниката също така посочва, че се ангажира да изплаща възнагражденията точно и съобразно приложимите изисквания.

Споразумението разрешава разследването на щата, но не представлява съдебно решение, с което Mayo Clinic е призната за виновна. За засегнатите служители то означава както плащане на натрупаните суми, така и промяна в отчитането на времето от началото на работния ден.

Източници: cbsnews.com, startribune.com, kttc.com