17-годишен младеж е задържан в София заради видеозапис, на който се вижда как стреля с газов пистолет в краката на момиче. Задържането е потвърдено от Софийската районна прокуратура.

Кадрите са заснети в столичния квартал „Красна поляна“ и са разпространени на 18 ноември. На тях се вижда стрелба по момиче, като в подадената информация няма данни то да е пострадало.

От прокуратурата са потвърдили и връзка на 17-годишния младеж със случая от 31 октомври, при който група момчета са обвинени в блудство с 15-годишно момиче. Непълнолетната не се назовава.

Задържаният е посочен като участник в купона, на който според разследването е извършено насилието. Той не е назоваван като извършител на престъпление, тъй като вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Видеозаписът със стрелбата е разпространен дни преди задържането и е помогнал за установяването на младежа. В подадената информация не се посочва каква мярка за неотклонение ще бъде поискана или наложена, нито дали по случая със стрелбата вече е повдигнато обвинение.

Разследването по двата случая продължава. Предстои прокуратурата да прецени последващите действия спрямо непълнолетния и останалите лица, свързани с проверките.