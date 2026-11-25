Кралските военновъздушни сили на Великобритания преместват през нощта самолети в хангари и укрепени укрития заради възможни атаки с дронове. Sky News съобщава, че се обсъжда и поставянето на противодронови мрежи около машините, които остават на открито – например край писти или на авиобази с недостатъчна защита.

Мрежите са предназначени да ограничат достъпа на безпилотни апарати до самолетите, когато те не могат да бъдат прибрани в хангар. Подобна защита се използва широко в Украйна около военна техника, критична инфраструктура и ключови пътища.

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Нови заплахи за британските авиобази

Мерките са предприети на фона на предупреждение от британската контраразузнавателна служба MI5 и Министерството на отбраната към компании, които доставят военно оборудване за Украйна. Те са били уведомени за повишен риск от саботажи, свързани с Русия.

Отделно Иран е заподозрян в подготовка на атака срещу базата RAF Феърфорд в графство Глостършър, която се използва от Военновъздушните сили на САЩ. Според Sky News заплахата е накарала Пентагона да изтегли бомбардировачи от базата. Американски самолети са били преместени и от втора британска авиобаза заради информация за друга предполагаема иранска заплаха.

RAF се връща към разпръскването на самолетите

Главният маршал на авиацията сър Харв Смит подчерта необходимостта британската авиация да може бързо да разпределя самолетите си между различни летища при конфликт. По думите му RAF се подготвят за сценарий, при който „у дома няма безопасно място, воювате от Великобритания, но трябва да сте в движение“.

Изказването му е направено на събитие на института „Фрийман“ за авиация и космос. Смит посочи, че изграждането на нова писта в RAF Брайз Нортън през лятото е принудило военновъздушните сили да разпръснат самолетите си между Престуик в Шотландия и Боскомб Даун в Уилтшър.

„Разпръскването“ означава самолетите да не бъдат събрани в няколко основни бази, където биха били по-лесна мишена. По време на Студената война британските въоръжени сили редовно са тренирали за подобен сценарий, но тази готовност постепенно е отслабнала след разпадането на Съветския съюз.

През следващите десетилетия съкращенията са намалили броя на оперативните авиобази, на които RAF може да разполага самолетите си. Въпреки това военновъздушните сили запазват възможност да използват всяко летище, включително гражданско, при извънредна ситуация.

Готовността за защита на британската територия беше проверена и през март по време на двуседмичното учение „Agile Warrior“. В него въздушни и наземни подразделения симулираха последиците от кибератаки и ракетни удари.

Източници: news.sky.com