Кремъл за първи път коментира изтичането на база данни на Росстат, използвана за оценка на руските загуби във войната срещу Украйна. Прессекретарят на Владимир Путин Дмитрий Песков заяви, че трябва да се вземат предвид само данните, публикувани от руското Министерство на отбраната.

Изказването е направено по време на брифинг в отговор на въпрос на журналист от NBC за публикации, според които около 700 000 руски военнослужещи може да са загинали във войната. Песков е заявил, че информация за броя на загиналите може да публикува единствено военното ведомство.

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Какво показва анализът на изтеклата база

„Не вземайте предвид“ данни за загубите, различни от публикуваните от руското Министерство на отбраната, е позицията, предадена от Песков.

Разследващото издание „Важные истории“ е анализирало изтекла държавна статистическа база и твърди, че службите по гражданска регистрация в Русия са регистрирали почти половин милион смъртни случаи на военнослужещи, загинали във войната срещу Украйна.

Изчислението обхваща периода от 24 февруари 2022 г. до 28 септември 2026 г., или 1678 дни. Според авторите на анализа това се равнява средно на една загуба на всеки пет минути. Тези данни са оценка на разследващото издание, а не официално потвърден брой от руските власти.

Посочените числа се различават от публичната позиция на Кремъл, който признава за достоверни само сведенията на руското Министерство на отбраната. В публикувания материал не е посочен официален отговор от руското военно ведомство за анализа на изтеклата база.

Данни за продължаващи загуби

В материала са цитирани и оценки на британското разузнаване, според които руската армия губи на фронта между 30 000 и 40 000 души месечно убити и ранени.

Британският офицер в оставка Хамиш де Бретън-Гордън твърди, че в Русия фактически вече се провежда обща мобилизация. По думите му Кремъл прикрива процеса чрез финансови стимули и административен натиск, включително чрез задължаване на работодателите да водят военен отчет на служителите и да предават на военните служби списъци с потенциални наборници.

Източници: war.obozrevatel.com