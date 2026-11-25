41 464 евро - толкова е била средната годишна работна заплата при пълна заетост в ЕС през 2025-а, сочат данните на Евростат. При това разликите между държавите са значителни - в Люксембург се получава пет пъти повече, отколкото в България. Конкретно цифрите са 16 201 евро за България и 85 609 евро за Люксембург, информира Евронюз.

Кой е на върха и кой в дъното?

Що се отнася до другите държави, на върха са Дания със 73 500 евро, Ирландия с 64 387, Белгия с 61 984 и Австрия с 60 727 евро средна годишна работна заплата.

В Германия годишната заплата от 56 360 евро е най-високата в сред четирите най-големи икономики в Европа, а Франция с годишна заплата от 44 734 евро е малко над средното равнище за Общността. Испанците получават средно 35 125 евро, а италианците - 34 213 от труд. Заплати над средните взимат и работещите във Финландия и Швеция.

В долния край на скалата е България с най-ниска средна годишна работна заплата - 16 201 евро. Малко повече получават в Гърция - 18 772 евро, и в Унгария - 20 138 (по курса на еврото). Сред държавите с ниски заплати са и Румъния, Словакия и Латвия - в евро: между 20 818 и 22 688.

Както уточняват от Евронюз, тези данни се отнасят до брутното заплащане, а нетните доходи могат да се различават значително в зависимост от данъците и социалните вноски.

За какво стигат получаваните заплати?

Покупателната способност е фактор, който позволява да се направи сравнение какво може да се купи в дадена държава с получаваното заплащане. И - както става ясно от данните - когато този фактор бъде отчетен и се имат предвид определени количества стоки и услуги, разликите намаляват.

Но и по отношение на покупателната способност Люксембург продължава да заема първото място, България се изкачва с две места по-нагоре - до 24-а позиция, а последна се оказва Гърция.

По този показател например Словения е над средните за ЕС равнища, докато Швеция и Франция падат под тях. Повечето държави от Централна и Източна Европа подобряват позициите си в тази класация, Румъния се изкачва нагоре с цели пет места, което е най-значителното издигане. При Естония пък е точно обратното - тя слиза от 16-о на 21-во място.

Защо заплатите са толкова различни?

Мненията на експертите са, че разликите се дължат най-вече на икономическото развитие и производителността. "Като цяло основната причина за разликите в заплащането между европейските страни е различното ниво на икономическо развитие и производителност, както и създаваната от работниците добавена стойност", казва пред Евронюз икономистът от университета в Тарту Ян Масо.

Професор Щепан Юраида от "Център за икономически изследвания и следдипломно образование – Икономически институт" изтъква сходни фактори. "Сред основните причини за големите разлики в заплатите в Европа са разликите в разполагаемия материален и човешки капитал, както и в производителността, включително институциите, ефективното регулирани, политиката в областта на научноизследователската сфера и т.н."

Важна роля играят и правилата на пазара на труда. Масо обяснява, че минималната заплата и тарифните договори оказват влияние на разпределението на заплатите. Той подчертава, че заплатите в скандинавските страни например са много по-равномерно разпределени.

Защо цените в богатите държави са по-високи?

Юраида отбелязва, че цените в по-богатите държави по правило са по-високи. "Основно емпирично наблюдение е, че с нарастването на благосъстоянието в дадена държава се повишават и ценовите равнища."

Масо пък дава пример от сектора на услугите. При някои услуги производителността почти няма как да нарасне. "Времето за подстригване на коса няма как да се промени съществено", посочва той.

Друга зависимост е, че в държавите с по-високи заплати разходите за тлруд също да по-веисоки, а това води и до по-високи цени на услугите.

Намаляват ли разликите между Изтока и Запада?

Експертът по заплащането на труда от фондация "Ханс Бьоклер" Малте Любкер казва, че разликите в заплащането намаляват. "В миналото работодателите от страните с високи заплати често се позоваваха на по-ниските заплати в Източна Европа - като контрааргумент на исканията на служителите за повишения. С течение на времето обаче тази разлика значително намаля."

Любкер допълва, че това оказва влияние и на миграцията. "Ако се има предвид покупателната способност, работата в Германия вече губи привлекателността си за полските работници", посочва той.

Колко голямо е неравенството в доходите?

Евронюз привежда и данни, съгласно които през 2025 година разликите в заплащането в Европа са спаднали до най-ниското си ниво от 2010 година насам - началото на сравнителните измервания. За оценка на ситуацията в този план се използва т.нар. коефициент Gini, при който нула означава пълно равенство, т.е. всички получават еднакви заплати, а 100 означава пълно неравенство.

Данните на Евростат показват, че в 34-те изследвани европейски страни този коефициент се простира от 23 в Словакия до 43,9 в Турция. Средното равнище за ЕС е 29,2, като в рамките на Общността неравенството е най-голямо в България - 37,7.

Ниският коефициент на неравенството в Словакия се обяснява най-вече с данъците, не толкова с разпределението, показва анализ на ЕК, цитиран от Евронюз. Същият анализ обаче предупреждава, че определени групи остават ощетени, а има и регионални разлики.

Защо в ЕС неравенството в доходите в България е най-голямо?

По думите на икономиста професор Франсиско Делгадо от университета в Овиедо, Испания, неравенството в доходите е различно в различните страни, тъй като влияние оказват много локални фактори. Сред тях той изрежда пазара на труда, безработицата, заплатите и политиката на правителствата. "Институциите на пазара на труда, ефектът, който данъците и трансферите оказват за преразпределението, икономическата структура, производителността, човешкият капитал и равенството на шансовете са основните движещи сили спрямо неравенството в доходите."

Делгадо обяснява с комбинация от фактори и ситуацията с доходите в България. Първият е регресивното данъчно облагане, т.е. единен подоходен данък в комбинация с непреки данъци. Вторият са слабите социални трансфери - пенсиите и социалните помощи. Освен това експертът посочва, че пазарът на труда е фрагментиран и има голям неформален сектор, към което се добавят и значителни демографски и социални различия.