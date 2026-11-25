Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е отложила идеята да насърчи Русия да прекрати войната срещу Украйна чрез изгодни икономически сделки. Предложените от Вашингтон енергийни и авиационни проекти не са заинтересували Москва, която продължава да настоява Киев да направи териториални отстъпки.

За промяната в подхода съобщава „Ройтерс“. Според информацията Стив Виткоф и Джаред Кушнер са дали да се разбере пред европейски представители, че бизнес партньорството вече не се разглежда като един от основните инструменти за убеждаване на Русия да прекрати бойните действия.

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Обсъждани са петрол, титан и „Северен поток“

По-рано екипът на Тръмп е разглеждал възможността американски компании да участват в мащабни проекти на руска територия. Сред обсъжданите сфери са били руският петролен сектор, производството на титан и енергийната инфраструктура.

Една от идеите е предвиждала участие на американски инвеститор в проекта за газопроводите „Северен поток“, по които преди пълномащабното руско нахлуване в Украйна се доставяше газ от Русия за Германия. По данни, цитирани от „Ройтерс“, темата е била обсъждана през октомври от американски и руски представители, включително Джаред Кушнер.

Кушнер и специалният пратеник на Тръмп Стив Виткоф са се опитвали да съдействат за постигане на примирие между Москва и Киев. Кушнер е разглеждал икономическото сътрудничество като възможен начин за възстановяване на мира.

Териториалните искания остават пречка

Руската страна впоследствие е загубила интерес към предложения формат. „Беше напълно очевидно, че руснаците не са заинтересовани от такива предложения“, е заявил събеседник на „Файненшъл таймс“.

Основната пречка остават условията, които Москва поставя за края на войната. Русия продължава да настоява Украйна да се откаже от територии и да приеме други отстъпки, които Киев смята за неприемливи.

Така перспективите за икономическо сътрудничество със САЩ не са се оказали достатъчен стимул за Кремъл да смекчи позицията си в преговорите. Отделно от това през октомври администрацията на Тръмп временно е облекчила американските санкционни ограничения върху руското гориво. Решението е било свързано с договорености за доставки на руско дизелово гориво на световните пазари с цел понижаване на цените на енергоносителите.

Източници: obozrevatel.com