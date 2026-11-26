Френската опозиция критикува правителството за изпращането на военни служители в Украйна без предварително уведомяване на парламента. Според Politico мисията е започнала най-късно през лятото на 2026 г. и включва обучение на украински военнослужещи и поддръжка на оборудване, предоставено от Франция. Точният брой на изпратените служители не е обявен публично.

Френското правителство признава наличието на координационна структура в Украйна, но настоява, че тя не участва в бойни действия. Пред Националното събрание заместник-министърът на отбраната Алис Руфо заяви, че става дума за временни оперативни екипи, които осигуряват техническа поддръжка и обучение. Тя определи като абсурдно твърдението, че френски войници са пряко въвлечени във войната.

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Спорът е свързан с член 35 от Конституцията

Член 35 от Конституцията на Франция предвижда правителството да информира парламента до три дни след започване на военна операция в чужбина. Ако мисията продължи повече от четири месеца, за продължаването ѝ е необходимо парламентарно одобрение.

Париж обаче смята, че мисията не попада в обхвата на тази разпоредба, тъй като военнослужещите нямат задача да участват в бойни действия. Според Руфо липсва намерение за използване на сила, поради което операцията не представлява военна интервенция по смисъла на член 35. Френската конституция не дава изрично определение на понятието „военна интервенция“, което оставя пространство за различни тълкувания.

Опозицията предупреждава за риск от въвличане

Опозиционният депутат Бастиен Лашо от партията „Непокорна Франция“ заяви пред Politico: „Ако тези войници бъдат въвлечени в бой, Франция ще бъде във война с Русия без нито един парламентарен вот. Правителството не може еднолично да решава какво представлява военна интервенция.“

Седрик Перен, председател на сенатската комисия по външни работи, отбрана и въоръжени сили, заяви, че правителството е трябвало най-малкото да информира парламентарните комисии или председателите на двете камари. По думите му липсата на информация подкопава доверието в институциите и позволява на Русия да използва случая в пропагандата си.

Алис Руфо беше изслушана на закрито заседание на Сената на 25 ноември. Очаква се спорът да продължи както в парламента, така и в рамките на политическата кампания преди президентските избори във Франция през 2027 г.

Източници: english.nv.ua, lemonde.fr