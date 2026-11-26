Съюзниците от НАТО очакват САЩ да отложат окончателното решение за съкращаване на американските войски в Европа, съобщи Bloomberg, позовавайки се на запознати с обсъжданията източници. Очакваше се Вашингтон да обяви позицията си в началото на декември, но според съюзнически представители решението може да бъде взето по-късно през месеца или след началото на 2027 г.

Причината е подновеният фокус на администрацията на Доналд Тръмп върху постигането на мирно споразумение за Украйна. Европейското участие в дипломатическите усилия е по-голямо в сравнение с предишни опити, а американските власти се стремят да запазят по-тясна координация с НАТО.

Още новини от Украйна

Очакваното съкращение е по-малко

Съюзниците вече не очакват мащабно изтегляне на американски сили. По-рано в НАТО са се опасявали, че Вашингтон може да намали контингента си с около 25 000 военнослужещи от приблизително 80 000 американски военни, разположени в Европа.

Според Bloomberg настоящите очаквания са за съкращение от около 5000 военнослужещи. Най-голямата част от него вероятно ще бъде извършена в Германия, която приема най-големия американски контингент на континента. За сметка на това Полша и други държави от източния фланг може да получат допълнителни американски сили.

Вашингтон същевременно оценява положително плановете на европейските държави да увеличат разходите си за отбрана. САЩ искат и да запазят възможността да използват военните си бази в Европа за проектиране на сила в Близкия изток и други региони, което е още един фактор срещу бързо и мащабно изтегляне.

Пентагонът не потвърждава промяна в плановете

Представител на Пентагона е заявил пред Bloomberg, че ведомството няма какво ново да обяви и че прегледът на американското военно присъствие продължава. Това означава, че окончателно решение за броя на войските и местата на разполагането им все още не е потвърдено.

По време на среща на НАТО през миналата седмица заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби заяви, че Вашингтон „ще бъде готов да се адаптира, за да подкрепи тези мирни преговори“. Думите му бяха в отговор на въпрос дали руските искания за разполагането на силите на НАТО ще бъдат взети предвид при прегледа.

Очакваното отлагане не отменя възможността за промени в американското военно присъствие, а отлага избора между различните варианти. Нов срок за решението не е обявен.

Източници: bloomberg.com, livemint.com