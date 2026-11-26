Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправиха различни по форма, но сходни по послание предупреждения към Русия да не разширява войната извън Украйна.

На 27 август 2026 г. Тръмп заяви пред журналисти в Овалния кабинет, че руският президент Владимир Путин няма да атакува държава от НАТО. „Той няма да атакува територия на НАТО“, каза американският президент.

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По-рано същия ден Тръмп заяви пред „Аксиос“, че не е обезпокоен от възможна руска атака или провокация срещу страна от алианса. Той определи като „рутинно“ пътуването на директора на ЦРУ Джон Ратклиф до Москва и отрече той да е бил изпратен с конкретно предупреждение към Кремъл.

Разминаване около визитата на директора на ЦРУ

Според ABC News Ратклиф е посетил Москва с послание Русия да не атакува държава от НАТО. Медията се позова на източници, запознати с разговорите. По информация на ABC News на срещите е била обсъдена и ролята на Иран.

Ратклиф се е срещнал със Сергей Наришкин, директора на руската Служба за външно разузнаване. Наришкин потвърди разговорите, но ги определи като редовна част от контактите между двете разузнавателни служби. По думите му са били обсъдени разузнавателни въпроси.

Разминаването между съобщенията за целта на визитата и публичната оценка на Тръмп се появи на фона на нарастваща тревога в Европа, че Москва може да провери готовността на НАТО да приложи член 5 от Северноатлантическия договор. Той предвижда колективна реакция при въоръжено нападение срещу съюзник.

Рюте: Русия трябва да спре войната

Марк Рюте многократно свърза риска от по-широк конфликт с продължаващата руска агресия срещу Украйна. През септември той заяви, че НАТО е отбранителен съюз и призова Москва да прекрати войната и ядрените заплахи.

На 1 октомври, след руски предупреждения за възможно използване на ядрени оръжия при атака срещу Калининград, Рюте определи ядрената реторика като „абсолютно неоправдана и безполезна“. НАТО отговори, че не планира действия срещу руския анклав и че ученията на алианса не представляват заплаха за Русия.

На 20 ноември напрежението се повиши, след като руски ракети и безпилотен летателен апарат навлязоха в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна. Рюте определи случая като „тежко нарушение“ и заяви, че алиансът стои в пълна солидарност с Полша.

Москва отрича да планира нападение срещу европейски държави. Владимир Путин обаче заяви на 1 октомври, че Русия ще използва всички оръжия, с които разполага, ако нейна територия бъде атакувана. Така предупрежденията от Вашингтон и Брюксел се сблъскват с твърдата реторика на Кремъл, докато войната в Украйна продължава да създава риск от пряк сблъсък между Русия и НАТО.

Източници: investing.com, axios.com, abcnews.com