Върховният съд на Южна Корея потвърди оправдателната присъда на бившия президент Юн Сок-йол по обвинението в лъжесвидетелстване. Делото беше свързано с показанията му като свидетел по процеса срещу бившия премиер Хан Док-су, който е обвинен за ролята си в събитията около обявеното от Юн военно положение на 3 декември 2024 г.

С решението си върховните съдии отхвърлиха жалбата на екипа на специалния прокурор Чо Ън-сок. Така оправдателната присъда, постановена на първа инстанция през май и потвърдена от апелативния съд през септември, стана окончателна.

Спорът беше за заседанието на кабинета

Юн беше обвинен, че е дал неверни показания по време на процеса срещу Хан през ноември 2025 г. Той е заявил, че е възнамерявал да свика заседание на кабинета още преди Хан да му предложи да го направи.

Според специалния прокурор първоначално Юн е повикал само шестима министри и не е планирал пълно заседание. Обвинението твърдеше, че след предложението на Хан той е призовал допълнителни членове на кабинета, за да бъде достигнат кворумът, необходим за заседание преди обявяването на военното положение.

Специалният прокурор поиска две години затвор за Юн. Първоинстанционният съд обаче прие, че не е доказано извън разумно съмнение, че показанията му са били в противоречие със собствените му спомени.

Съдът: Съмнението се тълкува в полза на подсъдимия

Апелативният съд посочи, че самите необичайни обстоятелства около заседанието не са достатъчни, за да бъде Юн признат за виновен. Според състава той вероятно е имал намерение да изпълни минималните процедурни изисквания за обявяването на военно положение и независимо от предложението на Хан е възнамерявал да свика допълнителни министри.

Върховният съд заяви: „Ако няма такива доказателства, съдът няма друг избор, освен да се произнесе в полза на подсъдимия, дори да има съмнения за вината му.“ Съдиите са преценили, че прокуратурата не е представила достатъчно убедителни доказателства, за да бъде потвърдено обвинението.

Решението е първата окончателна оправдателна присъда на Юн, постановена от Върховния съд. Тя не прекратява останалите наказателни производства срещу бившия президент, свързани с обявяването на военното положение и последвалите действия.

Източници: en.yna.co.kr, rki.kbs.co.kr