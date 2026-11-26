Товарен самолет на FedEx излезе извън пистата при кацане на международното летище в Маями, което доведе до временно ограничаване на въздушния трафик в навечерието на Деня на благодарността. Няма съобщения за пострадали.

Инцидентът е станал около 20:40 часа местно време на 25 ноември. Самолетът е McDonnell Douglas MD-11, изпълняващ полет 910 от Мемфис, щата Тенеси. Според Miami-Dade Sheriff's Office на борда са били двама души. И двамата са излезли от самолета, съобщи телевизия NBC 6 South Florida.

Летището посочи, че машината е излязла извън писта 26R. Екипи на Miami-Dade Fire Rescue са били изпратени на място, но не са установили пострадали. След инцидента всички писти без южната 9R са били временно затворени.

Федералната авиационна администрация на САЩ наложи наземна забрана за полетите, насочени към Маями. Това доведе до временно спиране на пристигащия трафик и до закъснения и отклонявания на полети. Излитанията от летището бяха възобновени, докато полетите към Маями останаха ограничени до изясняване на ситуацията.

„Полет 910 на FedEx от Мемфис до Маями е имал проблем при кацането в сряда вечерта. Благодарни сме, че екипажът ни е в безопасност и няма съобщения за пострадали“, заяви компанията. От FedEx допълниха, че координират действията си с разследващите органи и насочиха допълнителните въпроси към Федералната авиационна администрация.

Федералната авиационна администрация ще разследва причините за излизането на самолета от пистата. Летищните власти препоръчаха на пътниците да проверят директно при авиокомпаниите си дали има промени в разписанието, преди да се отправят към терминалите.

Инцидентът стана почти три месеца след като друг товарен самолет излезе от пистата на същото летище. При катастрофата през септември загинаха петима души на земята.

Източници: apnews.com, nbcmiami.com, cbsnews.com