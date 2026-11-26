Авария в топлопреносната мрежа остави без парно и топла вода абонатите в бургаските комплекси „Лазур“, „Братя Миладинови“ и „Зорница“. Повредата засяга няколко от големите жилищни райони на града в момент, когато част от Бургас е и без питейна вода.

По информация на БНТ топлоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията. От топлофикационното дружество обаче не са посочили конкретен срок, в който ремонтът ще приключи и услугата ще бъде възстановена.

Ново затруднение за домакинствата

Аварията допълнително усложнява ситуацията за жителите на засегнатите комплекси. Заради ремонта на водоснабдителната система „Камчия“ голяма част от Бургас е останала без питейна вода, а в трите комплекса са прекъснати и отоплението, и подаването на топла вода.

Топлофикационното дружество се извинява на абонатите за причиненото неудобство. Не са съобщени подробности за характера на повредата, екипите, които работят по отстраняването ѝ, или очакваната продължителност на прекъсването.

Източници: bntnews.bg