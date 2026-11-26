Дронове са атакували през нощта промишлената зона на Невиномиск в Ставрополския край на Русия, където се намират Невиномиската ТЕЦ и химическият завод „Невиномиски азот“. За нападението съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на руската медия ASTRA, украински мониторингови канали и губернатора на Ставрополския край Владимир Владимиров.

„Силите на противовъздушната отбрана отблъскват нападение на вражески безпилотници, насочено към промишлената зона на Невиномиск. Има свалени цели“, е заявил Владимиров, цитиран от руски медии. Той е призовал жителите да не се приближават до отломки от дронове.

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През нощта местни жители и губернаторът са съобщавали за атаки срещу промишлената зона и за взривове в района на Невиномиската ТЕЦ. Към момента няма потвърдени официални данни за жертви, ранени или нанесени щети по производствените мощности.

Заводът произвежда компоненти за взривни вещества

„Невиномиски азот“ е част от групата „ЕвроХим“. Според информацията, публикувана от „Украинская правда“, предприятието доставя оцетна киселина на заводи от руския военно-промишлен комплекс. ASTRA го описва като предприятие, което снабдява руски производители с компоненти за взривни вещества.

По данни, цитирани от Генералния щаб на Украйна, заводът има производствен капацитет от над 1 милион тона амоняк и до 1,4 милиона тона амониев нитрат годишно. Украинската страна определя предприятието като един от ключовите доставчици на базови компоненти за производството на взривни вещества и боеприпаси.

Предприятието е атакувано и преди

„Невиномиски азот“ вече неколкократно е бил обект на атаки с безпилотни летателни апарати. В края на 2025 г. украинските сили са поразили производствен цех в предприятието според информацията, цитирана от „Украинская правда“.

Руските власти потвърдиха отблъскването на атака срещу промишлената зона, но не са посочили дали има поражения по химическия завод или ТЕЦ. Украинската страна също не е поела официално отговорност за атаката.

Източници: pravda.com.ua, rosbalt.ru, profile.ru