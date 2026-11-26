Трима души са пострадали, след като дрон е ударил жилищен блок в Новобаварския район на Харков. На мястото е избухнал пожар, а има информация и за хора, блокирани под развалините, съобщи кметът на града Игор Терехов.

„Попадение на вражески дрон в многоетажен жилищен блок в Новобаварския район. На мястото има пожар“, написа Терехов.

Огънят е избухнал в апартамент на 15-ия етаж. Точният брой на хората, които може да се намират под разрушените конструкции, не е уточнен. Не са съобщени и допълнителни данни за състоянието на тримата пострадали.

Второ попадение в Харков

Друго попадение е регистрирано в Холодногорския район на града. Последиците от него все още се уточняват.

Атаката е станала рано сутринта. В информацията на „Украинската правда“ дронът е определен като руски, а данните са приписани на кмета на Харков.

Ден по-рано при атака срещу град Златопол в Харковска област са пострадали двама души.

Източници: pravda.com.ua