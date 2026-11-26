Украинските сили за отбрана са осуетили руски план за обкръжение на украински войски в Харковска област. Това заяви Виктор Трегубов, говорител на Групировката на обединените сили на Украйна, в ефира на телемаратона.

По думите му руската операция предвиждала свързване на Великобурлуцкото и Южнослобожанското направление. Целта била руските части да напреднат достатъчно, за да обкръжат украински подразделения. Според Трегубов руснаците наричали замисъла „Мечи ъгъл“.

„Да се опитваш да обкръжиш някого — гледай да не обкръжат теб“, каза Виктор Трегубов.

Говорителят заяви, че украинските сили са прекъснали руския клин във Великобурлуцкото направление. В резултат, според него, в обкръжение са попаднали предни руски подразделения, които са се опитвали да се закрепят в Олховатка.

Руски напредък в Донецка и Запорожка област

На фона на информацията за осуетения план в Харковска област проектът DeepState съобщи за движение на руските сили край три населени места в Донецка и Запорожка област.

В Донецка област е отчетено напредване край Рай-Александровка в Краматорски район. В Запорожка област промени са регистрирани край Воздвижовка и Белогорие, които се намират в Пологовски район.

Данните за тези изменения са на украинския мониторингов проект DeepState. Те се отнасят до различни участъци от фронта и не променят твърдението на Трегубов, че руският план за обкръжение в Харковска област е бил осуетен.

Източници: unian.net, news.bg