Украйна може да остане дълго без гаранции за сигурност от САЩ, ако Вашингтон обвърже защитата с одобрението на Конгреса, съгласието на Русия и постигането на по-широко споразумение за бъдещата сигурност на Европа. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW), публикувана в анализ на последните изявления на американски представители. Според института процесът може да се проточи за неопределено време и дори да се окаже неосъществим.

Темата беше поставена от американския представител Джаред Кушнер. На 19 ноември той заяви, че САЩ са убедили Русия да приеме идеята за гаранции за Украйна, основани на член 5 от договора на НАТО. Тази разпоредба предвижда, че нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички. Кушнер уточни, че Доналд Тръмп е отворен към подобен модел, но Вашингтон трябва да защити собствените си интереси и да го включи в по-широк пакет за сигурност.

„Предложеният от САЩ процес за одобряване на гаранциите за сигурността на Украйна ще доведе до забавяне и напълно може да попречи на Украйна да получи такава защита“, пише ISW.

На 22 ноември Кушнер посочи, че всякакви гаранции, сходни с член 5, трябва да бъдат одобрени от Тръмп чрез конституционните процедури. По думите му Конгресът би ги подкрепил само ако прецени, че те ясно служат на националните интереси на САЩ и че по-широките договорености за сигурност правят прилагането им малко вероятно. Така американската позиция поставя предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени едновременно.

Разминаването с руските искания

Според ISW съгласуването на позициите ще бъде трудно, тъй като бъдещото споразумение трябва да отчете интересите на САЩ, Русия и европейските държави. Москва последователно отхвърля гаранции, които биха имали реален възпиращ ефект за Украйна, включително разполагането на чужди войски и оръжия на украинска територия. Руският заместник-външен министър Сергей Рябков определи както членството на Украйна в НАТО, така и гаранции, подобни на член 5, като неприемливи за Русия.

Кремъл същевременно обвързва края на войната с промяна на европейската архитектура за сигурност според руските условия. Сред старите искания на Москва е НАТО да изтегли въоръжението и военния си персонал от държавите, присъединили се към алианса след 1997 г. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли тази възможност на 23 ноември, като заяви, че връщане на алианса към границите от 1997 г. не може да има.

Отделен спор е териториалният въпрос. Руски представители настояват Украйна да се откаже от контрола над Донбас още преди прекратяването на огъня и началото на същински мирни преговори. ISW предупреждава, че при подобен сценарий украинската армия би отстъпила укрепения отбранителен пояс в Донбас, без страната да е получила предварителни гаранции за сигурност.

Какво следва от американския подход

Кушнер заяви, че Тръмп иска споразумение с Европа и в тясна консултация с Украйна, а не едностранна американска договореност. В същото време последните преговори в Абу Даби не доведоха до съществен пробив, а териториалният въпрос остава сред основните препятствия.

Изводът на ISW е, че предложената схема не гарантира бързо поемане на американски ангажимент към Украйна. Преди това трябва да се постигне съгласие между няколко страни с противоположни позиции, да бъде оформена следвоенната система за сигурност в Европа и да се докаже, че самите гаранции вероятно няма да бъдат задействани.

Източници: unian.net, apnews.com