Навлизането на три руски крилати ракети във въздушното пространство на Полша няма да повлияе на решението на САЩ за разполагане на постоянна военна база в страната. Това заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от ПАП.

Ракетите са навлезли в полското въздушно пространство в петък и са се разбили на различни места. Според Кошиняк-Камиш случаят няма нито да ускори, нито да блокира американското решение.

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„Тези събития нито ще ускорят, нито ще блокират вземането на решението“, каза Кошиняк-Камиш.

Министърът определи като голяма вероятността Вашингтон да одобри постоянната база, но подчерта, че това не е сигурно, докато не бъде положен подпис. По думите му решението вече е подготвено от Пентагона, но окончателната дума е на президента на САЩ.

Решението се очаква в началото на декември

Полското Министерство на националната отбрана очаква развръзка в началото на декември. „Окончателното решение зависи от президента на САЩ, така че го очакваме в началото на декември – стига американската страна да не промени нищо, тъй като решението е тяхно“, заяви Кошиняк-Камиш.

Той добави, че полското правителство е изпълнило своята част, като е провело разговори с американската страна. Според министъра Пентагонът е бил редовно информиран за нарушенията на полското въздушно пространство, но това не е довело до реакцията, която Полша е очаквала.

Западна Полша е предпочитаният район

Окончателно местоположение на базата все още няма. Като най-вероятен район се разглежда Западна Полша, а сред сериозните кандидати са Великополското воеводство и неговият административен център Познан.

В списъка фигурира и град Повидз. Друг сериозен вариант е Вроцлав в югозападната част на страната. Полският министър не посочи окончателен избор, тъй като решението за американската база все още предстои.