Настоящите предложения за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз не са основа за споразумение, заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Брюксел. По думите му преговорите за финансовата рамка за периода 2028–2034 г. тепърва започват.

„Сумата все още е твърде висока. В крайна сметка държавите членки трябва да могат да си позволят да платят за всичко това“, каза Мерц, цитиран от Ройтерс. Настоящото предложение е за бюджет от близо 1,6 трилиона евро.

Очаква се размерът на бюджета да бъде сред основните теми за европейските лидери, които са изправени пред разногласия за общите разходи на ЕС за следващите седем години. Германският канцлер вече заяви, че сумата остава прекомерна, въпреки направеното намаление спрямо първоначалния план.

Берлин настоява за по-ограничени разходи

„Практически всички държави членки на ЕС трябва да вкарат ред в публичните си финанси. Повишение с повече от 40 на сто на европейския бюджет изглежда несъвместимо с настоящия контекст“, каза Мерц по-рано тази седмица.

Германия е начело на групата на „пестеливите държави“ в ЕС, които настояват за по-ограничен бюджет и по-строг контрол върху разходите. Позицията им се основава на необходимостта държавите членки да съобразят европейските си ангажименти с натиска върху националните бюджети.

Предложението беше намалено с 200 милиарда евро

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи съкращение от 200 милиарда евро спрямо първоначалния проект на Европейската комисия. Първоначалната рамка предвиждаше общ бюджет от 2 трилиона евро.

Мерц определи предложението на Коща като „добра първа стъпка“, но подчерта, че общата стойност продължава да бъде твърде висока. Това означава, че намалението не е достатъчно, за да бъде постигнато съгласие с Германия и останалите държави, които настояват за по-ниски разходи.

Преговорите продължават, като окончателното решение ще изисква съгласие между държавите членки по финансовата рамка за периода 2028–2034 г.