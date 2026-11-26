Кремъл отхвърли призива на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за зимно енергийно примирие и безопасно преминаване на кораби през Черно море. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва трябва да защитава собствените си национални интереси.

„Русия нищо не дължи“, каза Песков в коментар пред руския телевизионен журналист Павел Зарубин. Така той отговори на призива на Фон дер Лайен Русия да приеме прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура през зимния период.

Песков определи позицията на Европа като ултиматум

Говорителят на Кремъл заяви, че европейските условия затрудняват ролята на Европа в евентуални мирни преговори. По думите му европейските лидери не могат да претендират за ролята на посредници, ако поставят предварителни изисквания към Москва.

„С такива ултиматуми е много трудно да претендират за ролята на посредник или участник в преговорите за уреждане. Това за пореден път доказва основателността на опасенията ни дали европейците ще заемат конструктивна позиция и ще могат да помогнат на мирния процес“, заяви Дмитрий Песков.

Той повтори, че Русия трябва да се ръководи от националните си интереси. Позицията му беше представена като отговор на изявлението на Урсула фон дер Лайен от 25 ноември.

Какво поиска Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия призова Москва да се съгласи на зимно примирие, което да обхваща енергийната инфраструктура. Тя настоя и за споразумение, гарантиращо безопасното преминаване на кораби, превозващи хранителни товари през Черно море.

Според Фон дер Лайен подобни стъпки биха показали реална готовност на Русия за сериозни преговори и мирно уреждане на войната срещу Украйна.

До този момент от изявленията на Песков не следва, че Москва приема някое от двете предложения. Напротив, Кремъл отхвърля формулировката на европейската страна и поставя акцент върху собствените си условия и национални интереси.

Източници: unian.net, interfax.ru