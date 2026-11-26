Съединените щати отлагат за 2027 г. представянето на резултатите от прегледа на военното си присъствие в Европа. Първоначално решението за числеността на войските и разположените военни ресурси се очакваше до края на декември, но съюзниците от НАТО вече очакват то да бъде обявено след Нова година.

Информацията е потвърдена от дипломати от НАТО и е цитирана от „Европейска правда“. Bloomberg съобщава, че американското военно ведомство все още не е обявило официално решение и че прегледът продължава. Според публикацията съобщаването може да бъде отложено за по-късен етап през декември или за началото на 2027 г.

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По-малко съкращение от първоначално обсъжданото

Прегледът беше започнат през юни от министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и трябваше да продължи шест месеца. Целта му е да определи бъдещата численост на американските сили в Европа, нужните военни способности и мащаба на подкрепата, която Вашингтон ще предоставя на съюзниците при кризи.

Първоначално се обсъждаше изтеглянето на около 25 000 военнослужещи, или приблизително една трета от американския контингент на континента. Според Bloomberg сега съюзниците очакват съкращението да бъде около 5000 души. Повечето от тях вероятно ще бъдат изтеглени от Германия, докато държави от източния фланг, особено Полша, могат да получат допълнителни сили.

През май командващият силите на НАТО в Европа генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заяви, че не очаква допълнително изтегляне извън вече обявените 5000 военнослужещи в близко бъдеще. Тогава Пентагонът посочи, че окончателното разпределение ще зависи от американските стратегически нужди и от способността на европейските съюзници да поемат по-голяма част от отбраната на континента.

НАТО 3.0 и натискът върху Европа

Отлагането идва на фона на усилията на администрацията на Доналд Тръмп да постигне споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Подобряването на отношенията между Вашингтон и НАТО през последните седмици, както и ангажиментите на европейските държави да увеличат разходите си за отбрана, също са сред посочените фактори.

Вашингтон настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана на Европа, докато САЩ пренасочват част от ресурсите си към Индо-Тихоокеанския регион. Американската администрация едновременно иска да запази достъпа до базите си на континента, за да може да използва Европа като платформа за операции в Близкия изток и други региони.

Като част от концепцията, наричана „НАТО 3.0“, съюзниците са получили въпросници за инвестициите си в отбраната, достъпа до военни обекти, инфраструктурата и разрешенията за използване на въздушното пространство. Обсъждането се провежда и на фона на спорове за ограниченията, наложени от няколко европейски държави върху използването на техни бази от американски самолети.

Колби: Европа трябва да запълни празнините

Прегледът се ръководи от заместник-министъра на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби. По-рано през ноември той заяви пред министрите на отбраната от Европейския съюз, че Вашингтон координира действията си с НАТО.

„Европейците почти веднага предприеха стъпки за запълване на празнините в силите, които САЩ изтеглиха, и тук Франция заслужава специални благодарности“, каза Колби.

Според анализ на Конгреса на САЩ към март 2026 г. около 86 000 американски военнослужещи са били назначени или разположени в европейски държави от НАТО. Американското военно присъствие включва постоянни и ротационни сили, а най-голяма част от персонала е в Германия, Италия и Обединеното кралство.

Следващата среща на външните министри на НАТО е насрочена за следващата седмица. На нея се очаква съюзниците да обсъдят хода на прегледа, но окончателното решение за числеността и разположението на американските сили ще бъде взето по-късно.

Източници: focus-news.net, livemint.com, apnews.com