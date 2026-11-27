На 27 ноември 1095 г. папа Урбан II застава пред събора в Клермон, Франция, и отправя призив, който променя историята на средновековна Европа и Близкия изток. Той призовава западните християни да помогнат на Византия и да отвоюват Йерусалим и Светите земи от мюсюлманските владетели.

Съборът е свикан основно за обсъждане на църковни реформи, но речта на папата превръща събранието в отправна точка на Първия кръстоносен поход. Точният текст на обръщението не е запазен. Известни са няколко версии, записани от хронисти след събитието, сред които Фулхер от Шартр и Робер от Реймс. Затова историците приемат, че смисълът на призива е ясен, но отделните изречения не могат да бъдат представяни безусловно като дословните думи на Урбан II.

„Всички, които загинат по пътя, по суша или по море, или в битка срещу езичниците, ще получат незабавно опрощаване на греховете.“

Този откъс е предаден в хрониката на Фулхер от Шартр и показва духовната награда, обещана на участниците. Кръстоносците полагат обет, обозначен с кръст върху дрехите им, а походът се представя едновременно като въоръжено поклонничество, религиозна мисия и помощ за християните на Изток. Историците подчертават, че зад решението на участниците стоят и светски мотиви като стремеж към земя, богатство, политическо влияние и лична слава.

От Константинопол до Йерусалим

Първите групи потеглят през 1096 г. Основните армии преминават през византийските владения и Мала Азия, като по пътя превземат Никея през 1097 г. и Антиохия през 1098 г. Походът е белязан от глад, болести, вътрешни спорове и тежки обсади.

На 7 юни 1099 г. кръстоносците достигат Йерусалим. След повече от месец обсада те проникват в града на 15 юли. Превземането е последвано от масово избиване на жители, включително мюсюлмани и евреи. Средновековните хроники описват насилие в различни части на града, но сведенията се различават по подробности и мащаб.

Кръстоносните държави и краят на влиянието

След победата са създадени четири основни латински държави в Леванта: графствата Едеса и Триполи, княжеството Антиохия и Йерусалимското кралство. Те не представляват европейска власт над цяла Сирия, Палестина и Северна Африка, а мрежа от владения по източното Средиземноморие.

Традиционното броене включва осем основни кръстоносни похода към Светите земи до похода на Луи IX през 1270 г. Самото кръстоносно движение обаче е по-широко и включва кампании в Иберийския полуостров, Балтийския регион и вътрешността на Европа.

През 1187 г. Саладин превзема Йерусалим след победата си при Хатин. Кръстоносците запазват отделни владения по крайбрежието още повече от век, но последната им голяма крепост на континента, Акра, пада през 1291 г. Именно тази дата обикновено се приема за край на латинското господство в Светите земи.

Източници: historyextra.com, smithsonianmag.com