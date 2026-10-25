Товарен кораб се носи без управление в Северно море, петима са ранени

Товарният кораб UHL Freedom се е отнесъл в Северно море на около 29 километра северно от нидерландския остров Ширмонниког, след като котвата му е загубила сцепление с морското дъно. Петима от общо 25 членове на екипажа са пострадали, съобщиха Кралското нидерландско общество за спасяване по море (KNRM) и нидерландската брегова охрана.

Двама от ранените са били извадени от борда с хеликоптер на бреговата охрана и са откарани към Университетския медицински център в Гронинген. Тежестта на нараняванията им не е съобщена. Медицински специалист е бил спуснат предварително на кораба, за да окаже помощ на останалите пострадали.

„Петима души на борда са ранени“, заяви говорител на KNRM, цитиран от нидерландски медии. Причината за нараняванията не е уточнена.

Корабът е започнал да се носи без контрол

UHL Freedom е почти 150 метра дълъг тежкотоварен товарен кораб под португалски флаг. Той е предназначен за превоз на тежки товари, включително големи машини и съоръжения за вятърни паркове.

Плавателният съд е бил в котвена зона, когато котвата е започнала да се влачи по дъното. Това е довело до постепенното му отнасяне от вятъра и течението. По данни на бреговата охрана в района е имало вятър със сила 9 по скалата на Бофорт, а вълните са достигали около 4,5 метра.

Първоначално инцидентът беше описан като проблем с танкер, но по-късно беше уточнено, че става дума за тежкотоварен товарен кораб.

Изпратени са нидерландски и германски спасители

Към мястото са се насочили три спасителни лодки на KNRM от Емсхавен, Ширмонниког и Амеланд. В операцията са включени хеликоптер и самолет на бреговата охрана, както и германски спасителни екипи.

Към UHL Freedom са изпратени спасителният влекач Guardian на бреговата охрана и германският влекач Nordic. Според бреговата охрана достигането им до кораба може да отнеме няколко часа. Към последната потвърдена информация не е съобщено за окончателното овладяване на кораба или за състоянието на останалите членове на екипажа.

Източници: nos.nl, hartvannederland.nl, rtvnof.nl