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Товарен кораб се носи без управление в Северно море, петима са ранени

Товарен кораб се носи без управление в Северно море, петима са ранени

25 Октомври, 2026 19:00, обновена 25 Октомври, 2026 19:05 1 018 14

  • ширмонниког-
  • uhl freedom-
  • нидерландия-
  • корабокрушение-
  • морска спасителна операция

UHL Freedom е загубил котвата си при силен вятър и вълни над 4,5 метра. Двама от пострадалите са евакуирани с хеликоптер

Товарен кораб се носи без управление в Северно море, петима са ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Товарният кораб UHL Freedom се е отнесъл в Северно море на около 29 километра северно от нидерландския остров Ширмонниког, след като котвата му е загубила сцепление с морското дъно. Петима от общо 25 членове на екипажа са пострадали, съобщиха Кралското нидерландско общество за спасяване по море (KNRM) и нидерландската брегова охрана.

Двама от ранените са били извадени от борда с хеликоптер на бреговата охрана и са откарани към Университетския медицински център в Гронинген. Тежестта на нараняванията им не е съобщена. Медицински специалист е бил спуснат предварително на кораба, за да окаже помощ на останалите пострадали.

„Петима души на борда са ранени“, заяви говорител на KNRM, цитиран от нидерландски медии. Причината за нараняванията не е уточнена.

Корабът е започнал да се носи без контрол

UHL Freedom е почти 150 метра дълъг тежкотоварен товарен кораб под португалски флаг. Той е предназначен за превоз на тежки товари, включително големи машини и съоръжения за вятърни паркове.

Плавателният съд е бил в котвена зона, когато котвата е започнала да се влачи по дъното. Това е довело до постепенното му отнасяне от вятъра и течението. По данни на бреговата охрана в района е имало вятър със сила 9 по скалата на Бофорт, а вълните са достигали около 4,5 метра.

Първоначално инцидентът беше описан като проблем с танкер, но по-късно беше уточнено, че става дума за тежкотоварен товарен кораб.

Изпратени са нидерландски и германски спасители

Към мястото са се насочили три спасителни лодки на KNRM от Емсхавен, Ширмонниког и Амеланд. В операцията са включени хеликоптер и самолет на бреговата охрана, както и германски спасителни екипи.

Към UHL Freedom са изпратени спасителният влекач Guardian на бреговата охрана и германският влекач Nordic. Според бреговата охрана достигането им до кораба може да отнеме няколко часа. Към последната потвърдена информация не е съобщено за окончателното овладяване на кораба или за състоянието на останалите членове на екипажа.

Източници: nos.nl, hartvannederland.nl, rtvnof.nl


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    7 0 Отговор
    Кормилото и перката са се счупили май ..дано са живи хората

    Коментиран от #8

    19:07 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 6135

    14 0 Отговор
    Вълнението не се мери в метри, а в балове.

    Коментиран от #5

    19:09 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдааааа

    9 0 Отговор
    На снимката е показан португалският контейнероворен кораб Solong, който гори в Северно море след сблъсък с петролния танкер Stena Immaculate през март 2025 г.

    19:13 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Един от русенско

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Казва се рул а не кормило и витло а не перка ! Това е обидно за корабостроител/моряк

    19:13 25.10.2026

  • 9 Мдааааа

    7 0 Отговор
    Тежкотоварният кораб UHL FREEDOM (IMO 9897121, MMSI 255806351) е построен през 2021 г. и в момента плава под флага на Португалия (Мадейра).

    19:14 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тежък,тежък колко да е тежък

    9 0 Отговор
    Кораба има дре котви,мотора работи а е неуправляем? Чуденка ми зако

    19:18 25.10.2026

  • 12 горски

    8 0 Отговор
    В такова време се вдига котвата , и кораба започва да щурмува . Друго спасение няма !!

    19:19 25.10.2026

  • 13 А50

    5 0 Отговор
    Кораба е кръстен Freedom , скъсал е котвата и сега свобода

    19:23 25.10.2026

  • 14 Мдааааа

    2 0 Отговор
    Бил е пълен с перки за ветрогенератори произведени в Каспичан

    19:26 25.10.2026

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