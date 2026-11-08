34 мигранти загинаха при корабокрушение край Сенегал

Най-малко 34 души са загинали, след като лодка с мигранти е потънала край северозападния бряг на Сенегал, съобщи Сенегалската пресагенция, позовавайки се на официален източник. Един човек е оцелял.

Инцидентът е станал край Кебемер, в региона Луга. Не е съобщено колко души са били на борда на лодката, превозвала кандидати за нелегална миграция.

Броят на жертвите се е увеличил в хода на издирвателната операция. Първоначално са били открити четири тела, а в събота вечерта властите са съобщили за 21 загинали и един оцелял. В неделя са намерени още тела, с което потвърденият брой на жертвите е достигнал 34.

Издирването продължава

Сенегалското вътрешно министерство съобщи, че компетентните държавни служби продължават търсенето и са мобилизирани за оказване на помощ на евентуални оцелели. Екипи работят и по идентифицирането и съхранението на телата.

В неделя губернаторът на регион Луга Ндейе Нгенар Мбодж е посетила засегнатите места. Министърът на вътрешните работи и обществената сигурност се очаква да пристигне там на 9 ноември, за да се срещне с близките на жертвите и с местните жители.

В изявлението си министерството изразява „дълбокото си вълнение и дълбоката си тъга“ заради трагедията и поднася съболезнования на семействата от името на президента и правителството на Сенегал.

Правителството обеща мерки срещу трафикантите

След корабокрушението правителството заявява, че ще засили борбата с мрежите за трафик на мигранти, включително чрез по-тясно сътрудничество със съседните държави. Властите призовават населението да бъде по-внимателно за опасностите от нелегалната миграция.

Сенегалското правителство посочва и ангажимента си към социалното и икономическото включване на младите хора. Засега няма официални данни за причината за потъването, нито информация дали на борда е имало още хора, които се издирват.

Източници: aps.sn, apnews.com, ca.marketscreener.com