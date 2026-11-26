Заводът „Невинномиски азот“ в Ставрополския край е бил атакуван с украински дронове, съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров. Местните власти оценяват размера на нанесените щети.

По-късно Владимиров заяви, че към територията на предприятието са достигнали 12 от общо 88 безпилотни апарата. „Атаката беше в продължение на три часа - от 2:00 до 5:00 часа московско време“, каза губернаторът, цитиран от агенция „Интерфакс“. По думите му оценката на щетите продължава.

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„Невинномиски азот“ е част от химическата група „ЕвроХим“. Предприятието се намира в град Невинномиск и произвежда азотни торове и продукти на органичния синтез.

Повредени са сгради в Невинномиск

Според местните власти при падане на отломки от свалени безпилотни апарати са повредени промишлени и енергийни обекти. Щети има и по сграда на училище и по филиала на Севернокавказкия федерален университет.

Двама души са потърсили медицинска помощ, но няма опасност за живота им. Учебните занятия в училищата в града са преминали в дистанционен формат. Властите съобщиха, че системите за жизнеобеспечение работят нормално, а аварийните служби обследват района.

Съобщения за удари и в други руски региони

Агенция „Ройтерс“, цитирана от БТА, съобщи и за нощен удар по петролни резервоари в обект на руската компания „Транснефт“ в Башкортостан. Не са посочени данни за размера на щетите.

Украинският генерален щаб е заявил във Facebook, че е атакувано и военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област. В наличната информация няма съобщение за потвърждение от украинските власти на руските твърдения за атаката срещу завода в Ставрополския край.

Източници: bta.bg, m.interfax.ru, interfax.ru