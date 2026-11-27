Група привърженици на „Олимпик Марсилия“ е атакувала сектор с фенове на „Левски“ на стадион „Велодром“ минути преди началото на мача между двата отбора. По разказите на специалните пратеници на NOVA Ясен Деянов и Кирил Памуклийски нападението е започнало 8–10 минути преди първия съдийски сигнал и е продължило до началото на срещата.

Според журналистите в атаката са участвали около 200–300 домакински привърженици. Те са носели пръти, железни тръби, колани, бухалки, бомбички и сигнални ракети. По разкази на пострадали се говори и за ножове, но тази подробност не е официално потвърдена в предоставените данни.

„Сякаш не сблъсъци, а по-скоро побой – дори можем да говорим и за опит за убийство, когато хора са изхвърляни по 5-6 метра надолу и падат на бетона“, заяви Ясен Деянов пред NOVA. Той разказа за мъж, паднал от едно ниво на трибуната върху бетонна площадка, както и за случаи, при които жени и мъже са били удряни с колани и тръби.

Забавена медицинска помощ и липса на охрана

По думите на Кирил Памуклийски един от най-тежко пострадалите българи е получил черепно-мозъчна травма. „Най-тежко раненият човек от феновете на „Левски“ – линейката го е закарала от стадиона към болницата с над 40 минути закъснение. Тоест той 40 минути е бил в тежко състояние там – в коридорите, на носилка“, каза той.

Памуклийски посочи, че в засегнатите сектори е имало по двама-трима стюарди, които според разкази на феновете са се оттеглили, когато нападателите са тръгнали към тях. Пратениците твърдят още, че полицията е влязла на стадиона около 20 минути след началото на атаката.

Данните за броя на пострадалите се различават. Пратениците на NOVA говорят за между 20 и 40 души, а AFP цитира френската полиция, според която 11 българи са били ранени – петима са откарани в болница, а шестима са получили медицинска помощ на място.

Няма потвърдени арести на българи

Към сутринта генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева е заявила пред БНТ, че няма арестуван български гражданин и няма българин, който да се намира в болница. Тя уточни, че първоначално петима пострадали са били откарани в лечебни заведения, но впоследствие са били изписани или са напуснали болниците.

Мачът е започнал по план въпреки насилието и е завършил с победа на „Олимпик Марсилия“ с 1:0. Според NOVA на полувремето е обсъждано дали срещата да бъде прекратена, но полицията и делегатът на УЕФА са преценили, че това може да доведе до нови безредици.

Френският президент Еманюел Макрон е осъдил нападението и е уверил българския премиер Румен Радев, че действията няма да останат ненаказани. Министерството на външните работи на България е обявило, че ще изпрати нота до френската страна с настояване за пълно разследване.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, afp.com